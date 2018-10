Ptejte se MUDr. Ondřeje Štěrby, kandidáta na senátora za ANO

Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků Dělník potravinářské výroby (obsluha strojů a zařízení). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 12. Poznámka: Pracovní náplň - ruční výroba chlebíčků, Dvousměnný provoz je v následujícím časovém rozpětí:, ranní 05:45-13:45, odpolední 13:45-21:45, , Naším požadavkem je fyzická zdatnost a zručnost, schopnost domluvit se a porozumět v českém jazyce, chuť pracovat. Uvedená mzda je základní hrubá mzda bez příplatků za noční směny, práci ve svátek a víkendy. K takto stanovené mzdě je možné získat další prémiovou složku za dobrý pracovní výkon., Nabízíme: benefity skupiny Agrofert ( zvýhodněné volání, úrazové pojištění, zvýhodněné lázeňské a léčebné pobyty atp.), První kontakt: domluva osobní schůzky telefonicky.. Pracoviště: Papei, a.s., Chelčického, č.p. 627, 413 01 Roudnice nad Labem. Informace: Petra Boudová, +420 602 422 293.

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) řidiči nákladních vozidel. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: požadujeme praxi v oboru min. 5 let a profesní průkaz., Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem.. Pracoviště: Stav - tech - car, s.r.o. - pracoviště libochovice, Havlíčkova, č.p. 527, 411 17 Libochovice. Informace: Hana Hrdá, .

Výroba - Výroba Montážní dělník 25 000 Kč

Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení elektromontér - silnoproud. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 7. Poznámka: místo výkonu práce: nejčastěji stavby v Ústeckém, Plzeňském a Středočeském kraji. Zajištěna doprava i případné ubytování. Nutností je vyučení v oboru elektro, nemusí být silnoproud ani praxe. Pokud nebude požadovaná vyhláška 50/1979 min §5, je možné ji zajistit. Důležitá je snaha se zaučit. Pracovní náplň: opravy a montáže vrchního vedení nízkého napětí, vysokého napětí, velmi vysokého napětí nad 1000V, údržba, opravy a montáž trafostanic, elektro rozvoden a podzemních zařízení ( kabelových vedení ), zapojování rozvaděčů. Pracovní doba březen - říjen od 6.00h. do 14.30h., listopad - únor od 7.00h. do 15.30h. Odjezd z adresy provozovny. Způsob kontaktování zaměstnavatele: telefonicky od 7.00h. do 17.00h. domluvit osobní schůzku pro potvrzení doporučenky.. Pracoviště: R - built s.r.o., 410 02 Lovosice 2. Informace: Lenka Procházková, +420 737 272 672,416 574 041.