Princip je poměrně jednoduchý - do sčítacího formuláře se zapisuje vždy nejvyšší počet jedinců stejného druhu, spatřených v jeden okamžik. "Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam šest a po chvíli už jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku. Počítáme všechny ptáky, nejen na krmítku, ale i ptáky v okolí nebo přeletující," radí zástupci České společnosti ornitologické. Zároveň upozorňují, že sčítání má probíhat z jednoho místa, tedy ne během procházky.

Zdroj: Youtube

Loňský ročník Ptačí hodinky byl rekordní. Více než 27 tisíc lidí dohromady nahlásilo pozorování přes půl milionu ptáků.

Další podrobnosti a sčítací formulář najdou zájemci na webu ptacihodinka.birdlife.cz. Dokonce mohou sdílet i své povedené fotografie nebo se otestovat v kvízu.

"O chování zimujících ptáků toho zatím víme velmi málo. Jen s vámi získáme dostatek údajů o tom, kolik ptáků se u nás v zimě vyskytuje. Časem získáme přehled, kteří ptáci ubývají a kteří přibývají. Dozvíme se, jaké prostředí ptáci nejraději využívají," vysvětlili ornitologové, proč je projekt důležitý.

Přišla zima, lidé krmí ptáky. Fotky ukazují, co se děje u krmítek v Podbořanech

Není bez zajímavosti, že Česká společnost ornitologická právě hledá nové posily. Milovníci přírody a samozřejmě především ptactva se mohou přihlásit do takzvané Ornitologické akademie. Ta nabízí semináře s odborníky, terénní exkurze a společná setkání. "Cílem akademie je najít, propojit a podporovat mladé ornitology v Česku. Přihlašování uzavíráme 14. ledna," upozornili pořadatelé s tím, že přivítají nováčky od 15 do 25 let věku.

Další podrobnosti k tomuto projektu lze najít na stránkách birdlife.cz.