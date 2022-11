Některá zvířata měla těžký osud. Jde třeba o krutě týraného psa, který měl skončit na kolejích, aby ho usmrtil projíždějící vlak. Dostal jméno Trojnožka. Pejsek přišel o zadní nohu poté, co ho majitel, uživatel drog z jedné vesnice na Litoměřicku, posekal a chtěl se ho zbavit odložením na koleje. „Nakonec skončil u nás, bylo nutno mu amputovat nohu. Dnes je mu deset let a nedávno nám noví majitelé posílali fotku, jak se Trojnožce daří. Pejsek je už stářím šedovousý, ale na to, co si zažil, má důstojný a krásný zbytek života,“ připomíná Maskulanisová jeden z nejdrsnějších případů.

Do útulku se mohou dostat kříženci různých ras a plemen stejně tak jako „papíroví“ šlechtici. „Dostali se k nám tři psi, kteří tři dny hlídali mrtvého pána. Logicky byli agresivní, protože při odchytu bylo najednou hodně nových vjemů a obrovský stres,“ vzpomíná Maskulanisová. Právě smrt majitele může být příčinou, kvůli které skončí „psí šlechtic“ v útulku.

Psy uklidní pasta

Psi se odchytávají v celé řadě prostředí. Od bytů s mrtvým majitelem po velké zahrady, kde není možné použít například odchytovou tyč. „Máme uklidňovací pasty, které se namíchají do nějaké konzervy a pes zmalátní nebo usne. Zajímavé je, že na jiná zvířata to nefunguje a dokonce i někteří psi jsou imunní,“ popisuje zákulisí odchytů Maskulanisová. V případě potřeby jsou schopní použít i foukací šipky či pistole s uspávacím prostředkem. Ty se snaží vzhledem k ceně používat v co nejmenší míře.

Na otázku, co zaměstnance útulku nejvíce trápí, zní očekávaná odpověď. „Přístup lidí ke zvířatům. Máme tady zabavená týraná zvířata, často si majitelé nic o daném plemenu nepřečtou a pes pak nemá adekvátní podmínky k životu,“ přibližuje Maskulanisová.

Z hlediska finančního se daří útulek už třicet let držet nad vodou díky masivní práci. „Máme výbornou spolupráci s Litoměřicemi, které s námi mají finanční smlouvu. Podobné to je s dalšími obcemi. Navíc už řadu let získáváme nějaké krmivo díky Nadaci na ochranu zvířat a projektu Pomozte naplnit misky v útulcích. Samozřejmě každý příspěvek je vítaný,“ říká Maskulanisová a ukazuje na starý, ale funkční mercedes, který vozí psy. Auto má odvětrávání, které brání přehřátí. Spousta peněz se investovala do rekonstrukce kotců, z nichž vnitřní část je vyhřívaná. „V začátcích nám pomohlo město Litoměřice, ale stejně jsme si museli milion půjčit u banky. Teď už jsme za ta léta finančně stabilizovaní, ale pořád je to boj. A v současné době zvláště,“ uvádí s poukazem na inflaci a rostoucí ceny energií i krmiv.

Co je v kurzu

Preference majitelů se mění s dobou. Poté, co v 90. letech proběhl kiny film 101 dalmatinů, se zvedla vlna zájmu o dalmatiny. Později přišli do mody retrívři. „Aktuálně pomalu končí vlna zájmu o čivavy a francouzské buldočky a nastupuje zájem o severská plemena, tedy husky a malamuty,“ předpovídá vývoj pracovnice útulku Jana Kymrová. Podle ní se čivavy do domácnosti vešly, ale u velkých psů, kteří potřebují pohyb, hrozí, že za čas zase skončí v útulku.

Psi se neprodávají, zařízení s novým majitelem uzavře smlouvu. „Ta nás opravňuje ke kontrole stavu psa a v kritickém případě ho můžeme odebrat,“ vysvětluje Maskulanisová a odmítá, že by novým majitelům prozradila, zdali se jedná o „papírového“ jedince. Dokonce už k takové situaci došlo. „Jednou jsem naprosto naštvaná odebrala černou pudlici Betsy, která skončila uvázaná na sluníčku u boudy a ztratila polovinu své váhy. Tam bylo jasné, že se pes opravdu nemá dobře,“ komentuje Maskulanisová. „Je to tak, i dnes tady máme celou řadu týraných zvířat, které se snažíme dostat zpět do psychické i fyzické kondice,“ doplňuje ji Kymrová. Podle ní přicházejí i lidé, kteří hledají psy různě zmrzačené, například bez oka nebo bez jedné končetiny. Mají pocit, že dělají dobrý skutek. „Jenže dobrý skutek dělají vždycky, když nějakému pejskovi najdou nový domov,“ dodává.

Výběhy jako v zoo

Část výběhů je zajištěná k ochraně lidí, kteří mají prostor uklidit. Ne každý pes je klidný, ale každý musí mít uklizeno. Proto se dá část venkovní ubikace oddělit od vnitřní, takže zatímco pes je zavřený venku, uvnitř mohou probíhat úklidové práce. Jde o stejný systém, jako používají zoologické zahrady v případě kočkovitých šelem.

Portrét Caroline Earle WhiteZdroj: American Antivivisection Society / wikimedia commons / PD-USKdy vznikly psí útulky

V dubnu 1869 založila americká aktivistka Caroline Earle White útulek pro psy zatoulané a bez domova. Ten je považován za nejstarší americký útulek a stal se jakousi „normou“ pro další zvířecí útulky. „V České republice byl první útulek zřízen v roce 1993 v Praze. Vedla ho městská policie, aby v dalších letech navázala spolupráci s Policií České republiky a také s veterinární správou města Prahy,“ napsala Natálie Šafářová v diplomové práci Útulky pro zvířata a role médií v jejich fungování. Před vznikem oficiálních zvířecích útulků fungovaly neoficiální útulky jednotlivců či sdružení. Je to i případ zařízení v Řepnicích, které neoficiálně začalo fungovat sice už v roce 1992, ale všechna povolení od státní správy získalo až později.