„Čau, nemáte trávu?“ S tím oslovil loni v říjnu v parku pod Mostnou horou podroušený J. V. z Litoměřicka dva mladíky, všichni mají mezi 20 a 30 lety. Podle jejich výpovědí je po slušném „ne, nemáme“ několikrát napadl pěstmi i kopy, jednomu z nich dokonce dupl na hlavu. Okresní státní zastupitelství muže viní, že se nejen dopustil hrubé výtržnosti na veřejném prostranství, ale hlavně bezprostředně směřoval k těžké újmě na zdraví. Za to mu hrozí až 10 let vězení.

K incidentu došlo nedaleko zdi, za níž je dětský domov. „Byli jsme s kámošem a kamarádkou na Mastňáku, kecali jsme, psali texty. Najednou za námi přišel muž, jestli nemáme trávu. My že ne a zničehonic mi dal pěstí,“ popsal poškozený. Když se z rány probral, zaútočil obžalovaný na jeho kamaráda. „Zastal jsem se ho. Pak jsme se prali a on do mě začal kopat,“ doplnil mladík. Po napadení musel vyhledat ošetření.

„Dal mi asi deset ran pěstí. Hulákal, že mě zabije, že je mu to jedno. Když jsem se dostal na zem, kopal do mě jako do míče a dupal na spánky levé strany hlavy. Kryl jsem si ji rukama, nikdy jsem nedělal žádné bojové umění, nevím, jak se bránit,“ uvedl mladík s tím, že měl podlitiny a strhanou kůži.

Prý za to může alkohol

Obžalovaný připustil, že to přehnal, vinu sváděl i na alkohol. „Mám s ním problémy, ale léčím se. Mám však pocit, že první jsem dostal pěstí já a pak jsem se bránil, vím, že neadekvátně. Mrzí mě to, snažím se žít lépe,“ kál se obžalovaný. Prý si moc nevybavuje, k čemu přesně došlo. „Dostal jsem pěstí a měl jsem černo před očima. Vůbec jsem se neovládal. Když jsem začal vnímat, bylo pozdě,“ dodal.

To, že měl po mladících chtít marihuanu, jak svědčili, mu přijde nepravděpodobné. „Řekli mi, že jsem feťák. To mě docela urazilo, možná proto to celé začalo. Už předtím jsem měl problémy s drogami, ale skončil jsem s tím,“ řekl obžalovaný. Před incidentem byl prý s kolegy z práce na pivu.

Jak konstatovala soudkyně Halka Lacinová, věc je pro obžalovaného o to horší, že mu byl krátce před incidentem doručen trestní příkaz s tím, že neměl pít alkohol. Loni se totiž dopustil 4 přestupků včetně vyhrožování a nelegálního posprejování zdi.

Opilý u soudu

Pod vlivem přišel i ve čtvrtek k soudu. Vyplynulo to z měření alkoholtesterem, které přímo na místě provedl probační úředník. Naměřil 1,14 a při opakované zkoušce 1,20 promile. „Pil jsem dlouho před hlavním líčením a měl jsem hašlerku,“ reagoval na výsledky obžalovaný.

Pavel Illichman z litoměřické Probační a mediační služby (PMS) uvedl, že dohled nad dotyčným je od ledna 2019. Měl se zdržet užívání návykových látek včetně alkoholu a podrobit se kvůli tomu testování. „Zatím jsme ale žádné nedělali. Naposledy kvůli tomu, že měl prý zánět slinné žlázy,“ konstatoval vedoucí střediska PMS v Litoměřicích.

Obžalovaný na „probačce“ uváděl, že má deprese, kvůli tomu ho poslali k psychiatričce. „Z její zprávy vyplynulo, že asi půl roku pije až litr tvrdého denně a nezvládá abstinovat. Byla mu tedy doporučena návštěva adiktologické ambulance. Od té doby nemáme žádné zprávy, nevíme, zda a jak léčení probíhá,“ doplnil Illichman. Příští týden bude hlavní líčení pokračovat výslechem znalkyň v oboru psychiatrie a medicíny.

Líčení byli přítomni deváťáci ze ZŠ v Kravařích. „Byli jsme takto na soudu poprvé, bylo to zajímavé,“ uvedli školáci s tím, že po skončení líčení jim soudkyně vyprávěla o podobném případu. Podobný náslech nebyl na litoměřickém okresním soudu první ani poslední. „Pro školy z celého okresu jich děláme velké množství a bývají spojené s besedou se soudcem,“ vysvětlil předseda soudu Miroslav Kureš.