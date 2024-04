Výletní vláček tažený parní lokomotivou opět vyjede na svou prvomájovou jízdu krajinou Českého středohoří. Na takzvanou Švestkovou dráhu, linku U10 z Litoměřic do Mostu, ho i letos vypraví společnost AŽD Praha. O romantický zážitek je každoročně obrovský zájem.

Parní vlak v obležení lidí na litoměřickém horním nádraží 1. května 2023 | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Historickou soupravu potáhne ve středu 1. května parní lokomotiva 354.195 z roku 1925 přezdívaná Všudybylka. „Zájemci o jízdu s nádechem historie si mohou vybrat ze dvou spojů, které v první májový den pojedou. První vyjíždí z Mostu v 7.30 a vracet se bude z Litoměřic horního nádraží v 10.25 hodin. Druhý spoj vyjede z Mostu ve 13.30 a z Litoměřic horního nádraží vyrazí zpět v 16.25 hodin,“ uvedl Jiří Dlabaja, mluvčí AŽD Praha.

V soupravě nebude chybět bufetový vůz s občerstvením pro malé i velké cestovatele.

Tak vypadala Prvomájová parní jízda loni:

„Touto akcí s vůní páry chceme poděkovat všem cestujícím, že s námi jezdí. Abychom jízdu zpestřili, bude ve vlaku vystupovat hudební skupina a děti se mohou těšit na drobné dárky, které jim budeme rozdávat. Protože si našich cestujících skutečně vážíme, ani letos nebudeme zvyšovat jízdné, přestože náklady na vypravení parního vlaku rok od roku prudce stoupají,“ prozradil generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Dospělí cestující tak v jednom směru zaplatí 150 korun, děti ve věku 6 až 18 let 80 korun a děti do 6 let pojedou zdarma. „Jízdenky lze zakoupit pouze ve vlaku a místa nelze dopředu rezervovat,“ upozornil mluvčí Dlabaja s tím, že ve vlacích neplatí tarif Dopravy Ústeckého kraje ani Systém jednotného tarifu – OneTicket, protože jde o mimořádné spoje.

Jízdní řád Prvomájové parní jízdyZdroj: se svolením Jiřího Dlabaji

Švestková dráha Takzvaná Švestková dráha, trať U10, vede z Litoměřic přes Žalhostice a Lovosice, Sulejovice, Čížkovice, Třebenice, Dlažkovice, Třebívlice, Židovice, Libčeves, Bělušice, Sedlec u Obrnic a Obrnice do Mostu. Nabízí výhled na Hazmburk, Košťálov, Oltářík a mnoho dalších zajímavých míst v Českém středohoří. Celková délka trati je 44 kilometrů. Provoz tu zajišťuje společnost AŽD Praha.

