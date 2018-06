První zmínky si obce cení. Prozkoumejte, kdy už se o kterém sídle psalo

Litoměřicko /INFOGRAFIKA/ - Historie obcí sahá dál než k prvnímu záznamu v listinách. Ten ale bývá symbolem a opěrným bodem.

Sedm set svíček. Takovou náloží na pomyslném narozeninovém dortu se letos může pochlubit hned několik vesnic na Litoměřicku. Například Jenčice na Lovosicku, Ječovice u Mšeného-lázní, Křešov u Snědovic nebo Tetčiněves u Úštěku. V roce 1318 padla první zmínka také o Zahořanech u Křešic. Tehdy držel ves ještě s jinými jakýsi Petr a byly zde i drobné statky. A v Radešíně u Martiněvsi je v tomto roce znám nejstarší majitel vsi Macek.

Obce si výročí prvních písemných zmínek hlídají, jsou totiž zásadním historickým údajem, k němuž mohou směřovat celou řadu aktivit. To je případ Ctiněvsi na Roudnicku, jež si letos připomíná 700. jubileum. V roce 1318 tu měl působit jistý Blahuta. Obec slaví celý rok kulturními, ale i sportovními akcemi. Tou nejbližší bude 14. července utkání místních fotbalistů s internacionály. „Vyvrcholením oslav bude 28. října setkání s rodáky a dalšími občany, kteří mají ke Ctiněvsi vztah,“ předesílá starosta Přemysl Svora. Na akci také uvedou knihu o obci v kontextu Podřipska.

700 let slaví i Třebívlice. Také tato obec letos věnuje výročí celý kulturní kalendář. Nejvýznamnější byla ale oslava v sobotu 23. června. Otevřené dveře měly základní a mateřská škola i řezbářská dílna. K zábavě hrálo v zámeckém vinařství několik kapel.

První zmínky o obcích však neznamenají, že vznikly právě v daném roce. Podle regionálního historika Oldřicha Doskočila je nenacházíme ani tak v kronikách jako spíš v obchodních záznamech. „Vesnice s jejich polnostmi a lesy si kupovali nebo je dostávali jako léna darem šlechtici, církevní instituce a kláštery. Většinou od panovníka,“ líčí historik s tím, že právě darovací listiny slouží jako významný zdroj prvních písemných zmínek o obcích.

Doskočil dřív pracoval v litoměřickém oblastním muzeu a představitelé obcí se ho na nějaký opěrný dějinný bod často dotazovali. Zatímco u měst se obvykle slaví povýšení sídliště na město, u obcí je těžko zjistitelné, kdy se několik stavení rozrostlo tak, že to začala být vesnice. „Tak jsem říkával: neslavte postavení první chalupy, ale první zmínku, kdy vás kdo komu daroval,“ zmiňuje Doskočil.

To, že má tolik obcí na Litoměřicku první zmínku v zemských deskách k roku 1318, je podle Oldřicha Kotyzy z litoměřického oblastního muzea nejspíš náhoda. „Lze spekulovat o tom, že to souviselo s uklidněním situace v Čechách, kde do tohoto roku zuřila občanská válka,“ přemýšlí archeolog. V dubnu před 700 lety totiž král Jan Lucemburský dohodl mír se šlechtou.

Ani dalším obcím na Litoměřicku se letos nevyhnou výročí. 800 let od první zmínky má vnitřní město Úštěku. To ale žádné oslavy nechystá. „Od archeologů víme, že území Úštěku bylo osídleno už na přelomu tisíciletí,“ říká starosta Pavel Kundrát s tím, že pro Úštěk je podstatnějším letopočtem rok 1361, tedy povýšení na město.

To Libochovany si k nedávným 800. narozeninám nadělily nový prapor a znak. Okresní město Litoměřice má první zmínku v roce 993, Pokratice v roce 1057. Mezi nejmladšími sídly figuruje Terezín z roku 1780.