Zpoždění při výrobě pěnivého moku zapříčinila epidemie koronaviru. „Rozjezd výroby za této situace by byl naprosto likvidační,“ uvedl jednatel společnosti Daniel Hutár. Nájem však společnost městu Litoměřice, které je vlastníkem budovy, přesto platí. Potvrdila to mluvčí radnice Eva Břeňová. „Podmínky státem poskytnuté dotace jsou i nadále plněny a společnost měsíčně platí městu nájem. Smlouva na dodávku technologií potřebných k výrobě byla podle jednatele Hutára podepsána a montáž je plánována na druhou polovinu ledna,“ zmínila mluvčí.

Degustovat nové pivo by zájemci mohli za několik měsíců. „V průběhu února uvaříme první zkušební várky piva. Pokud to epidemiologický stav dovolí, rádi bychom slavnostně představili veřejnosti desetistupňové pivo, jedenáctku Kalich a pivní speciál na jaře,“ nastínil Hutár.

Tak vypadal pivovar v roce 2016:

Téměř rok trvající rekonstrukce části bývalého pivovaru v centru Litoměřic skončila na konci roku 2019. Nájem vysoutěžila právě společnost Hutár Agro, která se do výběrového řízení přihlásila jako jediná.

Revitalizace objektu stála 22 milionů korun, z čehož 11,4 milionu pokryla dotace z programu RE:START, jenž je určený na regenerace a podnikatelské využití brownfieldů.

„Cílem bylo zachování původního industriálního vzhledu a maximálního počtu původních prvků. Během dalších let čeká rekonstrukce i pravou část pivovaru, který se nachází v historickém jádru města. Město ho před lety odkoupilo v obavě z toho, aby objekt nezískal podnikatel, který by jej využil k účelu, jenž by neodpovídal atraktivitě místa, kde se nachází,“ připomněla mluvčí města.

Pivovar založili v Litoměřicích už v roce 1720. Před první světovou válkou se zdejší pivo vyváželo do Evropy i Ameriky. Výroba se zastavila na podzim 2002, po dlouhých 282 letech. Mezitím ale v Litoměřicích začaly fungovat minipivovary. Ve městě je v současné době například Minipivovar Labuť, který nyní i přes vládní uzavření prodává svá piva zákazníkům přes výdejní okénko. Zlatavý mok v Litoměřicích vaří také v Biskupském pivovaru U svatého Štěpána. Vlastní pivo si vaří také v Hotelu Koliba. Další minipivovary jsou také rozesety po celém okrese.