Celkem do školních lavic zasedne 131 tisíc prvňáčků, což je o sedm tisíc více než vloni. Přestože chlapci mívají odklad dvakrát častěji než dívky, tak v litoměřickém okrese je poměr jiný. Z celkového počtu 308 odkladů jde na vrub dívek jen 113.

Trend o vzestupu dětí potvrzuje i ředitelka Jarmila Višňovcová ze ZŠ Lovosice. „Opravdu jsme úplně plní. Ale v našem případě nám navýšily počty i děti z Ukrajiny. Zatímco vietnamští prvňáčci hovořící bezvadnou češtinou jsou nápadní na první pohled, ukrajinské děti nerozeznáte dokud nepromluví. Máme tady zhruba padesát ukrajinských dětí a ty česky vůbec nemluví. Ale to jim nebrání v tom se učit. Jsou opravdu hodně snaživé a už tady máme i případ, kdy k nám nastoupil žák na druhý stupeň,“ říká ředitelka Višňovcová s poznámkou, že kdyby i čeští žáci měli takové ambice jako zahraniční studenti, byla by mnohem spokojenější.

Sotva skončily nechtěné komplikace způsobené pandemií, začíná s novým školním rokem další peripetie. Až do srpna 2024 totiž bude v celé budově lovosické základní školy probíhat kompletní rekonstrukce elektrické sítě. Pro výuku to znamená zásadní komplikaci, protože byť je žáků víc než v posledních letech, tříd ve kterých se bude moct učit je naopak méně. „Konkrétně se jedná o čtyři až pět tříd, které musíme někam přesunout. Sice se naskytla možnost dvou tříd na nedalekém učilišti, ale to bychom organizačně nezvládali. Nakonec to budeme řešit výukou v družině. Jako nejhorší možnost je ve hře i varianta distančního studia, ale pokud to půjde, rádi bychom udrželi výuku v klasické podobě,“ říká ředitelka Jarmila Višňovcová.

Na prvňáčcích je trochu vidět strach z neznámého, na některých rodičích naopak hrdost. Někteří si zavzpomínali i na svá dětská léta. „Když si vzpomenu na svůj první školní den, tak největší zážitek byl, že mě maminka donutila vzít si sukni,“ vzpomíná maminka Lenka poté, co svou ratolest odložila do péče paní učitelky.