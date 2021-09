Do venkovní učebny školy přišli ráno prvňáčky kromě učitelů a ředitele školy Karla Kynzla přivítat také starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, místostarosta Karel Krejza a vedoucí odboru školství Andrea Křížová. „Chodím sem velice rád, protože je tu moje domácí půda, kde jsem i já absolvoval základní školu a mám na ni ty nejkrásnější vzpomínky,“ řekl prvňáčkům Ladislav Chlupáč a popřál jim, aby i oni byli ve škole stejně spokojení a chodili tam rádi. Připomněl také, že budoucnost země je právě ve vzdělání, vzdělaných lidech a ve vědě a výzkumu.

„Distanční výuka nebyla jednoduchá a přímý kontakt s učitelem a spolužáky se nedá nahradit. Doufám, že už nás epidemie přestane trápit a že tento školní rok proběhne čistě s prezenční výukou,“ dodal starosta.

Ředitel školy Karel Kynzl přiblížil, že do dvou prvních tříd Masarykovy základní školy nastoupilo 54 dětí. „Máme tady i několik prvňáků, kteří nastoupí do školy, ale povinnou školní docházku budou zatím do druhé až třetí třídy absolvovat v zahraničí,“ poznamenal Kynzl.

S novým školním rokem na žáky především druhého stupně čekaly zbrusu nové odborné učebny, které vznikly přestavbou nevyužívané půdy. Dosud totiž takové třídy ve škole chyběly a přírodovědné předměty jako chemii nebo fyziku a tolik oblíbené pokusy s nimi spojené, ukazovali učitelé dětem v klasických třídách.

Žáci nyní mají nově k dispozici tři jazykové učebny, výtvarný a řemeslný ateliér, kde nechybí ponk či tiskařský lis, a přírodovědnou učebnu. „Rekonstrukce půdy a s ní spojená přístavba, kde je umístěné schodiště a dosud chybějící výtah, není jedinou novinkou v naší škole. Během letních prázdnin jsme kompletně zrenovovali vchod a s učiteli společnými silami zrevitalizovali zahradu,“ popsal Kynzl s tím, že dokončené je také workoutové hřiště, které patří mezi největší svého druhu v okrese a vyšlo na zhruba půl milionu korun. Žáci navštěvující školní družinu ocení i novou lanovou prolézačku, která doplnila prostor, kde už se nachází venkovní šachy a kurt na cvrnkání kuliček.

První školní den na Masarykově škole završil svým vystoupením zmíněný hudebník Decky Beats, vlastním jménem Radek Chrástecký. „Sám jsem na tuto školu také chodil a měl jsem to tady rád, a když mi pan ředitel zavolal, zda bych tu dnes mohl zahrát, tak jsem neváhal. Těší mě, že můžu děti na začátku školního roku pobavit a nastartovat,“ řekl Decky Beats, který vystoupil bez nároku na honorář.

Jeho set sledovali školáci se zájmem, ti menší si dokonce zatančili a trojice sedmaček se s ním vyfotila. „Sice ho neznáme, ale hudba, kterou hraje, se nám líbí, je dost originální,“ shodly se dívky.

Prvňáky vítali ve středu i na dalších litoměřických školách. Dohromady jich ve městě nastoupilo 305.