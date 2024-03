Podzemní továrna Richard nedá spát. Badatelé se pokusili provrtat do sklepení

/FOTO, VIDEO/ Badatelé se opět pokusili provrtat do levé části podzemní továrny Richard v místech bývalého velitelství. Podle zjištění iniciátora a amatérského badatele Tomáše Rotbauera by v této části měl být sklep. Výpovědi svědků hovořily o tom, že se do této části měly na konci války přemisťovat bedny s cennostmi.

Průzkumné vrty u podzemní továrny Richard. | Video: Deník/Karel Pech