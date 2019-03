Ústecký kraj /GALERIE/ – Celkem do vod v Ústeckém kraji rybáři pustili desítky tun ryb, zejména kaprů.

Důchodce Milan ze Žalan na Teplicku chytal ryby už jako malý kluk ve vesnici, kde vyrůstal. „Naplno mě rybaření chytlo, až když jsem měl po operaci kolene. Říkal jsem si, co já budu dělat, doma u práce nevydržím stát, tak na rybách to bude ideální. A je to tak! Navíc jsme stále na čerstvém vzduchu,“ vypráví Milan, který s kamarádem v pátek vyrazili k rybníku Kateřina na Teplicku. Společně vyhlíželi ze svých židliček kolonu aut Českého rybářského svazu (ČRS), která sem přivezla stovky kilogramů kapra během každoročního zarybňování.