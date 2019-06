Končí provizorium, kdy úlohu rady muselo suplovat zastupitelstvo nebo starosta, kterému zastupitelé na konci dubna odhlasovali víc pravomocí. Starosta René Tomášek (BEZPP RESET) má teď kolem sebe staronový tým z minulého vedení města.

Uvolněným místostarostou je Martin Pala (ANO 2011). „Děkuji všem za podporu. Budu se snažit vykonávat funkci svědomitě. Doufám, že výsledky budou znát,“ řekl Pala, kterého po předchozí dohodě navrhl starosta. Zastupitelé doplnili také další radní. Jsou jimi Michal Johanovský (BEZPP SNK-ED) a bývalá starostka Hana Rožcová (BEZPP Ženy Terezínska).

Bývalá Tomáškova rada se rozpadla postupně. Po dlouhodobé nepřítomnosti radního Libora Beránka (ODS) kvůli vážné nemoci odvolali zastupitelé v lednu Romana Vítka (STAN). Zkraje dubna rezignoval ten, kdo Vítkovo odvolání navrhl, jeho stranický kolega Tomáš Rotbauer. A navrch další radní Zdeněk Rous (PRO obce a Terezín). Zastupitelé se i přes několik jednání dlouho nemohli dohodnout na náhradnících. Až v pondělí.

Přesto nebylo zastupitelstvo prosto dohadů. Jejich předmětem byla hlavně starostova (ne)schopnost vést řádně město.

Vítek připomínkoval některé procesní nesrovnalosti, kterých se měl Tomášek v úřadu dopustit. Ani Rožcová ho nešetřila. „Po volbách jsme navrhovali velkou koalici s tím, abychom dostali místa v radě. Postavil si svůj tým. Jak to dopadlo, všichni víte, tým se mu naprosto rozpadl,“ kritizovala exstarostka.

Tomášek oponoval s tím, že hned po volbách velkou koalici navrhl, ale vize se prý u ostatních nesetkala s pozitivním ohlasem. „Takže se to postavilo, jak se to postavilo. 8 na 7 nebylo šťastné řešení,“ připustil starosta. Důvod, proč nyní Rožcová akceptovala místo radní, je podle ní altruistický. „Není mi lhostejné, v jakém stavu město je. Tři čtvrtě roku jsme přešlapovali na místě. Možná se už některé věci prošvihly, ale ještě je čas, kdy se dá spoustu věcí napravit,“ věří exstarostka.

Rožcová se opřela i do dřívějšího přesvědčení bývalých radních o nutnosti zeštíhlit úřad. Do toho se po volbách také pustili. „Byli jsme osočováni, kolik je tam pracovníků. Ukázalo se, že to není pravda. A ten tým, který byl stabilizovaný, se musí dát znovu dohromady,“ poukázala.

O tom, že se personální politika v Terezíně změní, svědčí novinky. K 1. červenci se na zdejším městském úřadu zřídí nové místo projektového manažera pod odborem rozvoje (ORVS). Probíhá také výběrové řízení na zrušené místo tajemníka. Tím byl dřív Róbert Czetmayer, nyní vedoucí ORVS. „V současné době probíhá druhé kolo, kam postoupili tři kandidáti,“ přiblížil Pala, který je členem výběrové komise.