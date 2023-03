Hluk kamionové dopravy je tlumeně slyšet i sto metrů od silnice. Není divu, že obyvatele Třebenic obtěžuje. „Já bydlím kousek pod cestou. Na vlak, který jezdí jednou za hodinu, si člověk zvykne, problém s hlukem člověk začne víc vnímat s nástupem teplého počasí. To totiž člověk otevře okno. Takže já tohle rozhodnutí vítám, ale musím se přiznat, že jsem o něm vůbec nevěděl,“ řekl Petr Prouza, který podél cesty venčil psa a rozhodnutí o stavbě pro něj byla novinka.

„Jde o zvyk, já už to ani nevnímám. Bydlím tady přes dvacet let. Běžná auta neslyším, ale kamiony občas ano. Navíc je problém v tom, že se vyhýbají dálnici, aby nemusely platit a jezdí nám přímo kolem domu. Je fakt, že ta stará hluková zábrana už má asi odslouženo,“ konstatoval důchodce Ladislav M. bydlící necelých sto metrů od cesty.

„Je pravda, že pokud na místě bydlíte desítky let, tak si zvyknete. Ale určitě se tam přistěhují i mladší, kteří budou mít děti a hluk je bude rušit. Podnět na řešení problému přišel od občanů a i my jako město jsme se aktivně zasazovali o to, aby se ve věci začalo konat,“ řekla starostka Třebenic Eva Hajná a dodala, že stížnosti přicházely i od občanů bydlících dál ve směru na nádraží Třebenice město, kde dnes žádná zábrana není.

Než dojde k výstavbě nové protihlukové bariéry, bude potřeba odstranit tu současnou. V praxi to bude znamenat i kácení a dopravní omezení. „Všechny čtyři části stávající protihlukové stěny budou zbourány v celém rozsahu. Tedy protihlukové panely, soklové panely, ocelové sloupky a asi půlmetrové piloty včetně hlav. Nejprve dojde k uzavření pravého jízdního dopravního pruhu v šířce 3,5 metru včetně zpevněné krajnice. Poté dojde k vykácení nezbytné zeleně. Následně budou odstraněna stávající svodidla v délce 425 metrů a odstraněny protihlukové panely i betonové soklové panely výšky 1,2 metru. Dále budou vybourány betonové žlabovky včetně betonového lože v místech, kde protihluková stěna přiléhá ke komunikaci,“ píše se ve schválení Stavebního záměru, který vydal Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

„Protihluková stěna PHS začíná v kilometru 24,76 komunikace I/15 a končí po 525 metrech v kilometru 25,30. Z důvodu délky stěny bude mít stěna i 2 únikové otvory, které budou mít dveře opatřené samouzavíracím se mechanismem. Dveře budou otvíratelné ve směru úniku osob,“ je napsáno v krajském rozhodnutí. Součástí akce má být i vysekání nepůvodních akátů a zajištění náhradní výsadby. Místní se tak mohou těšit i na novou oskeruši, což je relativně vzácná původní dřevina.