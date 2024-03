Zemědělci z Litoměřicka přichystali na středu 20. března další protestní jízdu. Tentokrát se se svými stroji vypraví přímo do ulic Litoměřic. O akci informovala litoměřická radnice.

Protest zemědělců. Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Do akce se podle informací litoměřického úřadu zapojí dvě desítky zemědělských vozidel. Městem mají projíždět mezi 10. a 12. hodinou. „Traktory vyjedou od sídla odpadové společnosti FCC BEC v Prosmykách. Trasa povede přes most Generála Chábery, ulici Na Valech a Tyršův most do Lovosic,“ upřesnil Radim Tuček z odboru komunikace Městského úřadu Litoměřice.

Tento okruh mají zemědělci absolvovat dvakrát. Připojí se tak k celorepublikové protivládní akci.

Dva vlaky na stejné koleji v Žalhosticích. Zastavil je generální stop

„Nebudeme nikde nic vysypávat na silnici, ani blokovat provoz. Pokud to bude možné, rádi bychom se potkali před výstavištěm Zahrada Čech s panem starostou, přednesli mu své postoje a požádali o vyjádření podpory,“ citovala radnice Otakara Šaška, předsedu Agrární komory Litoměřicka.

Zemědělci požadují podporu zaměstnanosti na venkově, vrácení zdanění půdy na úroveň před konsolidačním balíčkem a nekrácení podpory pro životní pohodu zvířat. Dále chtějí nedanit evropské provozní dotace a omezit bezcelní dovoz zemědělských produktů ze zemí mimo Evropskou unii.

Mohlo by vás zajímat: Prahu čekalo divoké ráno. Z Litoměřicka vyjela na demonstraci stovka traktorů