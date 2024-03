Nespokojení zemědělci z Litoměřicka se ve středu 20. března připojili k celostátnímu protestu a opět vyrazili v kolonách se svými stroji do provozu. Tentokrát jsou jejich cílem přímo Litoměřice, kterými projedou a zamíří do Lovosic.

Zemědělci se řadí k protestní jízdě přes Litoměřice. | Foto: Deník/Karel Pech

Stroje měly sraz po deváté hodině v Prosmykách, odkud vyrazily přes most Generála Chábery, ulicí Na Valech a Tyršův most do Lovosic. Tam se mají otočit a okruh projet ještě jednou. Nakonec plánují setkání s litoměřickým starostou před výstavištěm Zahrada Čech. Podle Otakara Šaška, předsedy Agrární komory Litoměřicka, mu chtějí přednést své postoje a požádat ho o vyjádření podpory. „Nebudeme nikde nic vysypávat na silnici, ani blokovat provoz,“ slíbil.

Podle shrnutí litoměřického úřadu, který občany na akci s předstihem upozornil, zemědělci požadují podporu zaměstnanosti na venkově, vrácení zdanění půdy na úroveň před konsolidačním balíčkem a nekrácení podpory pro životní pohodu zvířat. Dále chtějí nedanit evropské provozní dotace a omezit bezcelní dovoz zemědělských produktů ze zemí mimo Evropskou unii.