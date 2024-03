Nespokojení zemědělci z Litoměřicka se ve středu 20. března připojili k celostátnímu protestu a opět vyrazili v kolonách se svými stroji do provozu. Tentokrát byly jejich cílem přímo Litoměřice, kterými projeli a zamířili až do Lovosic.

Protestní akce zemědělců na Litoměřicku ve středu 20. března. | Video: Deník/Karel Pech

Stroje měly sraz po deváté hodině v Prosmykách, odkud vyrazily přes most Generála Chábery, ulicí Na Valech a Tyršův most do Lovosic. Trasu projely celkem dvakrát.

Nakonec se před výstavištěm Zahrada Čech zemědělci setkali se starostou města Radkem Löwym a šéfkou výstaviště a litoměřických kulturních zařízení Michaelou Mokrou. Jak avizoval Otakar Šašek, předseda Agrární komory Litoměřicka, přednesli své postoje a požádali o vyjádření podpory.

Podle shrnutí litoměřického úřadu, který občany na akci s předstihem upozornil, zemědělci požadují podporu zaměstnanosti na venkově, vrácení zdanění půdy na úroveň před konsolidačním balíčkem a nekrácení podpory pro životní pohodu zvířat. Dále chtějí nedanit evropské provozní dotace a omezit bezcelní dovoz zemědělských produktů ze zemí mimo Evropskou unii.