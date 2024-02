Zemědělci z Litoměřicka, Žatecka, Chomutovska i mnoha dalších regionů vyjedou se svými stroji protestovat do Prahy. Velká akce, na které se má v pondělí 19. února objevit až přes tisíc strojů z celé republiky, pravděpodobně zablokuje dopravu v hlavním městě. Komplikace přinese i na silnicích v okolí, a to už v neděli.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Štefanov

Protestující zemědělci chtějí v pondělí zablokovat pražskou magistrálu před budovou ministerstva zemědělství. A dá se očekávat, že značné problémy v dopravě budou i na příjezdových trasách do metropole. Potíže mohou nastat už v neděli, kdy se budou některé stroje z Chomutovska přesouvat na „seřadiště“ ve Vítově u Slaného. Tak, aby stihly časně ráno do hlavního města dojet.

Na komplikace v regionu se intenzivně chystá také policie, strážci zákona budou v pohotovosti po celém Ústeckém kraji. Připraveny mají být stovky lidí v uniformách po celé republice. „Akci budeme samozřejmě monitorovat. Jsme v kontaktu s pořadateli. Akce nesmí účastníky provozu ohrozit, budeme se snažit, aby je i co nejméně omezila," uvedl šéf dopravních policistů v Ústeckém kraji Jiří Ušák. Schůzka policie a pořadatelů v regionu se teprve bude konat.

Traktory nesmí najet na dálnici. „Budeme hlídat nájezdy,“ upozornil Ušák s tím, že protestujicí nesmí porušovat zákon. Nejdůležitější podle něj je, aby svým konáním nezpůsobili nehodu. Otázkou zůstává, zda se zemědělská technika alespoň na nějaký čas nepokusí nájezdy na dálnice zablokovat.

V pondělí se tak očekávají také v Ústeckém kraji velké potíže na silnicích. Jaké má pro šoféry policie doporučení? „Předpokládáme, že pojedou na Prahu po silnicích souběžných s dálnicemi. Ty tak zřejmě budou přetížené. Proto, kdo může, ať jede jinudy, zvolí jinou cestu. Kdo může, ať vyrazí dříve či naopak později, po protestu, nebo cestu odloží," dodal Jiří Ušák.

Blokáda Prahy je akce proruských sil, na zemědělcích se přiživují, řekl Fiala

Pořadatelé akce původně avizovali trasy nájezdu do Prahy po dálnici D7 se seřadištěm na Letišti Panenský Týnec na Lounsku, po stejné tepně také od Slaného. Policie ale nepovolí na dálnici vjezd vozidlům, která nejsplňují zákonné požadavky, a těmi jsou právě traktory a zemědělská technika. Trasy se tedy musely změnit.

Seřadiště pro Litoměřicko je u Lovochemie v Lovosicích v pondělí mezi 2. a 3. hodinou ráno.

Z Chomutovska a okolí se stroje přesunou během neděle na pole ke Slanému. Odsud mají vyjet ve dvě v noci do Prahy. „Právě se obvoláváme a domlouváme, protože má každý sám za sebe úkol dostat se do Vítova. Vím, kde pole je, proto jsem nabídl, že můžeme se stroji vyjet společně,“ uvedl Jiří Kejř, který má velkofarmu ve Všestudech. „Zatím to vypadá, že nás pojede kolem padesáti nejen z Chomutova, ale i z Mostu a okolí,“ doplnil.

Protesty: Traktory na dálnice nepustíme, zní od policie. Zemědělci mění trasy

Důvody, které ho vedou k účasti na protestu, jsou nespokojenost s národní a evropskou agrární politikou a zvýšením daně z nemovitosti. „Vždyť my jsme už takto na hraně žití. Náklady máme daleko větší na obdělání hektaru půdy, než máme tržbu. Proto protestujeme,“ vysvětlil.

Jiří Kejř se zemědělství věnuje přes 30 let a svůj podnik, který je zaměřený na rostlinnou a živočišnou výrobu, vybudoval od nuly. Mléko dodává Mlékárně Pragolaktos, nejvýznamnějšímu zpracovateli mléka v Česku.

Oč v protestech jde?

Navazují na obdobné akce kolegů po celé Evropě. Část zemědělců si stěžuje na stále se zhoršující se podmínky pro jejich práci, vysokou míru byrokracie, nízké výkupní ceny, malou hmotnou podporu ze strany státu a naopak nepřiměřenou podporu levného dovozu. Protesty jsou namířeny celkově vůči zemědělské politice Evropské unie.

Podobný protest, jen v menším měřítku, se před několika týdny uskutečnil například na Chomutovsku. Tam 15. ledna projela kolona více než stovky traktorů a další techniky. Cílem bylo jednak poukázat na problémy českého zemědělství a jednak trochu paradoxně podpořit stejnou iniciativu kolegů v Německu.

Přestaňte s námi „vorat“: Zemědělci na Chomutovsku protestují jako Němci

Od pondělní akce se distancovala Agrární komora ČR. Ta a další významné organizace naopak vyzývají k účasti na jiných protestech, které mají proběhnout za týden, tedy ve čtvrtek 22. února. V tomto případě jde o mezinárodní protest. Odehrávat se bude, stejně jako v předchozích případech, na hraničních přechodech.

V tomto případě má však jít o symbolickou akci. Jejím cílem je upozornit na vážné problémy sektoru, nikoliv zablokovat silnice ostatním občanům.