Od prosincové změny jízdních řádů se rozšiřuje platnost integrovaného krajského tarifu Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). U vlaků budou integrované jízdenky nově využitelné i při cestách do části Středočeského kraje.

Vlak. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník / Karel Pech

Od 15. prosince začne tarif DÚK platit na železničních linkách R23 a U32 až do Mělníka. Jízdenky DÚK na těchto linkách platily dosud jen na území Ústeckého kraje a jejich platnost končila ve Štětí. Prodlužuje se i platnost tarifu DÚK na lince U22, kde nebude platit jen do Horních Beřkovic, ale nově až do Vraňan.