Proměna nádraží získala ocenění. Vítězství putuje do Litoměřic

Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru operátor - zpracovatel/ka papíru. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE, PRAVOMOCE A ZODPOVĚDNOSTI, - řezání, balení vyrobeného papíru, jeho příprava k expedici., OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY A ZRUČNOSTI, - Schopnost a chuť učit se novým věcem a přijímat nové výzvy, - samostatné uvažovaní, preciznost, komunikativnost, pečlivost, manuální zručnost, spolehlivost, Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem.. Pracoviště: Spm - security paper mill, a.s. - pracoviště štětí, Litoměřická, č.p. 272, 411 08 Štětí. Informace: Renata Slezáková, .

Potravinářství - Potravinářství Potravinářský dělník 13 400 Kč

Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (včetně sušení, konzervování a mražení) obsluha strojů a zařízení v potravinářském provozu. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13400 kč. Volných pracovních míst: 27. Poznámka: místo výkonu práce: Masarykova č.e. 56, 411 56 Bohušovice nad Ohří. Jedná se o práci v potravinářském provozu - obsluha strojů a zařízení na balení ovoce a zeleniny, náplní práce je obsluha balícího stroje na ovoce a zeleninu, jeho obsluha a nastavování programů dle druhu baleného produktu, kontrola a doplňování obalového materiálu do balícího stroje, kontrolní vážení zabaleného produktu a skladová manipulace se zabaleným produktem (ovoce, zelenina). Pracuje se v chladu a převážně vestoje ve 12 hodinových směnách v režimu krátký - dlouhý týden. Začátek pracovní doby v 6,00hod. Požadujeme dobrý zdravotní stav, manuální zručnost, pečlivost a spolehlivost. Nástup do zaměstnanání dle dohody. Způsob kontaktování zaměstnavatele: pro potvrzení doporučenek, v pracovní dny od 9.00 hod. do 10.00 hod.. Pracoviště: Čerozfrucht s.r.o., pracoviště bohušovice nad ohří, Masarykova, č.p. 307, 411 56 Bohušovice nad Ohří. Informace: Petr Martinovský, +420 416 725 550.