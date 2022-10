Albert, Kaufland, Lidl, Penny, OBI či Euronics pomalu mění tvář města. „Na tak malé město je tady supermarketů až příliš mnoho a malí prodejci jim nemají šanci cenově konkurovat,“ říká majitel restaurace a vinárny Radniční sklípek František Kopecký. Vzpomíná, že v místě, kde dnes poskytuje své služby banka Moneta Money Bank bývala elektroprodejna pana Nováka. Jen o pár domů dál sice elektroprodejna je, ale byť starý nápis na domě hlásá, že jde o Elektro Šípek, tak ve skutečnosti už jde o franšízovou prodejnu firmy Euronics.

Podobné je to v Litoměřicích téměř se vším. Pekaři, kteří se udrželi, musí zdražovat a večerky vietnamských prodejců, kteří taky nakupují v supermarketech, převzaly roli malých samoobsluh. „Snaha koupit rohlíky v malých pekařstvích kolem páté, kdy odcházím ze svého obchodu já, je často marná,“ řekl majitel obchodu z rybářskými potřebami Zdeněk Kovář a mezi zaniklými službami zmiňuje dnes už neexistující armyshop. „Ne že bych předpokládal, že by se tu ve velkém prodávaly zbraně, ale okolo žije spousta myslivců a broky ani pořádnou kudlu tady nekoupíte.“

V podstatě všichni oslovení se shodují na tom, že nadnárodní řetězce změnily strukturu obchodů v centru, čímž mění jak příležitosti malých prodejců, tak nakupovací schémata místních lidé. „Když si zapomenete koupit rohlíky ke snídani, tak do Kauflandu nepojedete. Takovou situaci vyřeší večerka. Pro všechno ostatní se jezdí do supermarketu a to dokonce i případě, že ve měst stále máme řezníka. Jenže když už jste v supermarketu, tak to nakoupíte všechno najednou, byť často méně kvalitně,“ konstatoval Kopecký.

Je všední den, říjen, tedy nikterak velká turistická sezona. Zahrádky na náměstí i v době oběda zejí prázdnotou, místní se na oběd zastaví do několika místních jídelen, kde se dá dobře, byť poněkud „unifikovaně“ najíst do zhruba 130 korun. „Život v centru zdeformoval turistický ruch. Litoměřice jsou atraktivní, ale jen v létě. Takže to co vyděláme přes léto se v zimě rozpustí,“ říká restauratér Kopecký. „Tam kde se teď nabízejí dorty byla kdysi prodejna dámského spodního prádla Eva. Ještě dlouho poté co odešli k nám chodily dámy, které prodejnu hledaly,“ vzpomínala Klára Lipšová, která obsluhuje v kavárně na Mírovém náměstí.

Ceny v restauracích rostou spolu s cenami energií a vstupních surovin. „To je důvod, proč je tady tolik kebabů, které jsou levnější. Za dva roky se jich tady v okolí objevilo asi šest,“ řekl Kopecký.

Zato sklenářství je v Litoměřicích jen jedno, schované na dvorku, kam je potřeba projít průjezdem. Kdo to neví, může ho poměrně komplikovaně hledat. „Kdysi jsme měli pobočku i v Roudnici nad Labem, ale už to padlo,“ zmiňoval sklenář Zdeněk Holojko, ale na nedostatek práce si nestěžuje. Původně sklenářství spadalo pod Okresní podnik služeb, který má datum zániku v roce 2001. Od té doby se několikrát stěhovali.

Změnu struktury služeb ukazuje vznik nových pánských holičství, která se nově jmenují barber shopy. Poznáte je snadno podle válců v barvách české trikolory. Ty však nemají s naší státností nic společného. Jde o takzvané holičské tyče z doby, kdy lazebník mimo jiné i pouštěl žilou a trhal zuby, takže měl spoustu zakrvácených obvazů. Znakem lazebníků byly modrobílé tyče, ovšem na nich se sušily nedokonale vyprané, krví zčervenalé obvazy, které se na ně vlivem větru namotávaly.

Barber shopů je v Litoměřicích několik, čalounictví se hledá mnohem hůř. Než si nechat přečalounit pohovku, nejspíš vyjde levněji koupit si novou. Nejlépe v některém z nákupních center.