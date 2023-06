Katedrála sv. Štěpána, vyhlídková věž katedrály, kostel Všech svatých a kostel sv. Jakuba. To jsou čtyři významné a svým způsobem unikátní památky v Litoměřicích, které místní radnice zahrnula do nového prázdninového prohlídkového okruhu.

Litoměřice připravily prohlídkový okruh po církevních památkách. | Foto: se svolením MÚ Litoměřice

Na prohlídku kostelů a věže se mohou zájemci v červenci a srpnu vypravit se speciálním voucherem. Ten jim ušetří peníze a navíc pak slibuje šálek kávy v kavárně Fér Cafe zdarma jako bonus.

„Jde o turistický produkt, jehož prostřednictvím chceme ve spolupráci s církví zpřístupnit veřejnosti ne zcela běžně otevřené památky, které nám zanechali naši předkové,“ poukázal na jeho význam starosta Litoměřic Radek Löwy.

Kdy, kam, za kolik? Užijte si výlet a nenechte se překvapit vstupným

Voucher na Okruh církevních památek je možné zakoupit v infocentru. Prohlídka s průvodcem začíná dopoledne v 10.30 a odpoledne ve 14.30 hodin. Potrvá zhruba půl druhé hodiny a návštěvníci se v jejím průběhu dostanou do jindy nepřístupné katedrály sv. Štěpána, mohou vystoupat na vrcholek její věže, odkud je zajímavý pohled na Dómský pahorek a biskupskou rezidenci. Navštíví též městský kostel Všech svatých a kostel sv. Jakuba.

„Bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panny Marie do turistického produktu není zahrnut, protože je v něm každý den v týdnu otevřena výstava. Navštívit ho tedy lze samostatně kdykoliv od 10 do 17 hodin," vysvětlila mluvčí města Eva Břeňová. „Zakoupením samostatné vstupenky je možno si každý den v týdnu prohlédnout ve stejné době i věž katedrály a od pátku do neděle i samotnou katedrálu, neboť na obou místech bude v uvedenou dobu přítomen průvodce. Poslední prohlídka katedrály začne v 16 hodin,“ doplnila Břeňová.

Okruh mohou zájemci navštívit od 1. července do 3. září. Cena voucheru je 150 korun pro dospělé, senioři, studenti a držitelé ZTP zaplatí o 30 korun méně. Děti do 15 let vstupné neplatí.