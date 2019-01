Litoměřice - Přinášíme program Noci kostelů v Litoměřicích.

Noc kostelů v Litoměřicích. | Foto: Deník/Karel Pech

katedrála sv. Štěpána 18 - 23

18.00 – 19.00 Volná prohlídka

19.00 – 20.00 Koncert sbor Páni kluci

20.00 – 21.00 Přednáška - Mgr. P. Jiří Hladík O. Cr.

21.00 – 22.00 Prohlídka sákristie

22.00 – 23.00 Prohlídka varhan Dómské nám., www.svaty-stepan.cz



kostel Všech svatých 18 - 24

18.00 – 18.45 Zahájení - Mše svatá

19.00 – 20.00 Svátosti – Světlo na cestu (program mladých)

20.30 – 21.00 Varhanní koncert a prohlídka varhan

21.00 – 22.00 Koncert sborů Puellae cantantes a Syrinx

22.00 – 23.00 Četba starozákonních textů – Dar poznání, varhanní hudba

23.00 – 23.45 Vystoupení vokálního seskupení Appendix

23.45 – 24.00 Závěrečná modlitba s požehnáním. Uzavření kostela

Po celou dobu programu je kostel otevřen a je možná prohlídka kostela (s ohledem na Mši sv.),

setkání a rozhovor s duchovním a přítomnými věřícími.

Mírové nám., www.farnost-litomerice.cz



kostel sv. Vojtěcha 18 - 23

18 .00 – 19.00 Volná prohlídka s komentářem

19.00 – 19.30 Koncert - varhanní hudba, viola

19.30 – 20.30 Prohlídka varhan

20.30 – 21.00 Páni kluci – koncert komorníhu sboru

21.00 – 23.00 Volná prohlídka

Vojtěšská ul., www.farnost-litomerice.cz



kostel sv. Jakuba 18 - 21

18.00 – 21.00 Duchovní program

Dominikánské nám., www.farnost-litomerice.cz



kostel sv. Ludmily 18 - 23

18.00 – 23.00 Meditační zákoutí, zapojte svoje smysly – výtvarné a jiné aktivity

18.30 Stvoření - čtení, flétnové duo

19.00 Píseň písní - čtení z písma , taneční vystoupení

19.30 Hudba starých varhan

20.30 Litoměřická schola – hudba mladých

21.00 Hudba starých varhan

22.00 Prorok - čtení, klavírní melodie

23.00 Uzavření kostela

Kapucínské nám., www.farnost-litomerice.cz



kaple sv. Jana Křtitele 18 - 22

18.00 – 22.00 Volná prohlídka Máchova ul., www.farnost-litomerice.cz



kaple sv. Štěpána, Hospic, 16 – 24

16.00 - 19.00 dětské odpoledne

19.00 koncert skupiny Šavlozubý po nožky, trio absurdního folku

19.00 - 23.00 Stopy světla, stopy lásky- přijďte zapálit svíčku, napsat jméno,

v modlitbě odevzdat Bohu ty, které jste měli rádi a kteří už tu s

námi fyzicky nejsou.,

23.00 - 24.00 Slavnost odevzdání - každého, jehož

stopu jste v kapli zanechali, odevzdáme v modlitbě Stvořiteli.

Rybářskénám. www.hospiclitomerice.cz



kostel sv. Václava, pravoslavná církev 18 – 22

Kostel bude otevřen k prohlídce a rozhovoru.

Svatováclavská ul.www.pravoslavi-litomerice.cz



Červený kostel, Bratrská jednota baptistů, 18 – 22

prohlídka kostela s průběžným programem pro děti Pražská ul.www.bjbltm.cz



modlitebna Církve adventistů sedmého dne 18– 24

Putování do zaslíbené země (biblická hra pro děti od 3 do 7 let a od 8 do 12 let), koncert

křesťanské skupiny z Hradce Králové, čtení textů z Bible, ztišení (prezentace provázená

hudbou a texty sv. Písma), koncert křesťanské skupiny z Hradce Králové, poslech známých

křesťanských melodií a písní Máchova 16, http://litomerice.casd.cz



modlitebna Církve československé husitské 18 – 24

prohlídka modlitebny, program pro děti Alšova 7, www.husiti-litomerice.cz



kostel sv. Petra a Pavla, Žitenice 18 – 23

hlas zvonu, varhany, hudební program, volná prohlídka