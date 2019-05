Stejná čísla, dva různé výklady. Řeč je o ekonomické situaci litoměřické nemocnice. Tu jinak interpretují radní, kteří chtějí prodat její akcie, a jinak část zaměstnanců špitálu, kteří proti tomuto záměru protestují. Lidé z nemocnice svůj pohled představili v úterý v Ploskovicích více než 20 starostům obcí Litoměřicka, odkud mají lidé do špitálu nejblíž. Naopak pro prodej u nich v uplynulých dnech argumentoval starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Ve středu se o nemocnici diskutovalo i na krajském úřadu.

Zaměstnanci z řad zdravotníků i vedoucích pracovníků špitálu iniciovali petici proti prodeji nemocnice, kterou podepsalo přes 9 000 lidí. Teď rozjeli i podpisovou akci za místní referendum, v němž by o (ne)prodeji špitálu rozhodli sami obyvatelé Litoměřic. Nasazení týmu pochválil starosta Lovosic. S vlastním názorem by ale počkal. „K rozhodnutí o podpoře potřebujeme písemně syrová data, abychom věděli, zda je nemocnice opravdu soběstačná,“ prohlásil starosta Milan Dian.

Narážel na to, že podle litoměřických radních se špitál bez finanční podpory města neobejde. Petičníci ale tvrdí, že zařízení je dlouhodobě v plusu a příspěvek nepotřebuje. „To, že nám město musí doplácet, je vyvoláno záměrně, to říkám natvrdo. Je to patrné, odpovídají tomu hospodářské výsledky. Město nám posílá peníze na výplaty, protože chce,“ uvedl jeden z iniciátorů petice, vedoucí oddělení rozvoje Miroslav Janošík.

Vrchní sestra domácí péče Alena Rožcová uvedla, že vedení města si i nadále zadává další posudky k prodeji akcií nemocnice, údajně za milionové částky. Jak Deníku upřesnila mluvčí města Eva Břeňová, Litoměřice si zadaly dva na sobě nezávislé znalecké posudky, které ocení majetek, a analýzu trhu s identifikací potenciálních kupujících. „Každý z těchto posudků by měl stát cirka 150 tisíc korun bez DPH,“ řekla mluvčí. Hotovy by měly být na konci května.

Debaty se starosty okolních obcí „vykopl“ minulý pátek v Kyškovicích starosta Chlupáč. Jedním z návrhů, který tam padl, byla stovka ročně nemocnici od spádových obcí za každého jejich obyvatele. „Úkolem obcí není sanovat to, co nezvládá stát,“ míní ale Chlupáč.

Jako „cestu do pekel“ návrh označil i starosta Roudnice František Padělek. Podobný příspěvek by prý pak mohli chtít i v roudnické nemocnici. Padělek přitom zmínil, že tu provozuje soukromník a funguje velice dobře.

Starosty zajímalo, zda případný nový vlastník litoměřického špitálu zachová stávající zdravotní péči. „Nemůžeme věštit z křišťálové koule,“ odvětil Chlupáč s tím, že akutní pomoc má být zachována. Připustil, že diskutovat se dá i o tom, že by město mohlo výhledově prodat kromě provozu i budovy nemocnice. Ty by si podle záměru radních Litoměřice nechaly jako záruku zachování péče. K tomuto kroku by mohlo dojít, pokud by byl nový vlastník úspěšný.

Starosta spekulace odmítá

Za naprosto nehorázné označil Chlupáč zvěsti o jiném než veřejně deklarovaném pozadí záměru prodeje. „V Litoměřicích jsem se narodil a žiju tam dost dlouho na to, aby mě napadla nějaká pitomost, která je mi třeba podsouvána. Že chceme nemocnici prodat, protože z toho budeme něco mít. Jsem poslední z těch, kdo by o něčem podobném přemýšlel,“ uvedl starosta Litoměřic.

Ten ještě na konec května pozval kolegy z okolních obcí na další setkání k nemocnici do Litoměřic. Do té doby nejspíš nevznikne žádné jejich společné stanovisko k spornému záměru prodeje. „Ale vzhledem k tomu, že se naši občané nemůžou účastnit místního referenda, které je jen pro Litoměřické, lze očekávat stanoviska jednotlivých obcí schválená jejich zastupitelstvy,“ upřesnila Deníku starostka Ploskovic Věra Petrů.

Oba dva tábory jednají i s hejtmanstvím, které má pod palcem Krajskou zdravotní. S hlavou Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem se sešli petičníci ve středu. Vedení kraje totiž už dříve avizovalo, že by nemocnici rádo převzalo. „Petičnímu výboru jsem zopakoval postoj, který jsme oznámili i vedení města v oficiálním dopise na začátku roku. Pokud nebudou Litoměřice mít zájem i nadále provozovat nemocnici, je kraj připraven se o její provoz ucházet prostřednictvím Krajské zdravotní,“ uvedl po jednání Bubeníček.

Svůj nesouhlas se záměrem prodeje akcií litoměřické městské nemocnice přišli představit hejtmanovi Ústeckého kraje zástupci petičního výboru. Foto: Krajský úřad Ústeckého kraje

Podle lékařky Zdeňky Klementové z litoměřické nemocnice schůzka trvala asi hodinu a částečně se jí zúčastnil i vedoucí krajského odboru zdravotnictví Petr Severa. „Prezentovali jsme, že chceme zastavit proces prodeje a že nemocnice nemá ekonomické problémy,“ popsala Klementová jednání u hejtmana. U toho jsou objednáni na příští týden Chlupáč i ředitel nemocnice Radek Lončák.