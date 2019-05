Lidé jsou proti soukromníkům kvůli obavám z omezení zdravotní péče. „Máme strach, aby se z nemocnice nestal třeba domov důchodců,“ řekl na prvomájové demonstraci letitý lékař Milan Zbořil.

„To ale nejde,“ oponuje místostarosta Karel Krejza (ODS). Na podstatné „nelukrativní“ obory jsou totiž podle něj navázány ty výdělečné. „Když zavřete chirurgii, která je dejme tomu ve ztrátě, nebude mít kdo posílat pacienty na CT, rentgen, do laboratoře. Tedy na místa, která vydělávají. A jdete do ztráty jako celek, protože nemocnice je živý a provázaný organismus,“ upozorňuje Krejza, s nímž si dnes můžete přečíst rozhovor v Týdeníku Litoměřicko.

Politik naopak varuje před Krajskou zdravotní, která se nabízí, že se nemocnice ujme místo města, pokud se jí chce zbavit. A veřejnému mínění je to i podle ohlasů na sociálních sítích bližší.

Krejza ale míní, že pokud Krajská zdravotní nemocnici převezme, může hospodařit tak, jak se to bude hodit ústecké Masarykově nemocnici. Například přesunem lékařů.

Otazník nad soukromým zdravotnictvím

Jaké jsou menší nemocnice, které už vlastní soukromník, si ověřují Severočeši Litoměřice, kteří mají dva hlasy v radě. Vyrazili kvůli tomu do zařízení Privamed v Plzni, do Sušice za starostou a do špitálu v Ostrově, který vlastní Nemos, respektive Penta. Pocity z návštěv s Deníkem sdílel Jan Dostal ze Severočechů.

„Na debatě v Plzni zaznělo, že veškeré zdravotnictví včetně obvoďáků je soukromé. Městské či krajské nemocnice jsou poslední ostrůvky socialismu. A ten s sebou nese veřejné boje, referenda a rozhodování lidí bez odpovědnosti,“ uvedl Dostal. Petice a odpor v Litoměřicích podle něj vznikly na základě informací ze Sušice. „Je proti naší nemocnici pětinová, v úplně jiné situaci, srovnává se naprosto nesrovnatelné,“ tvrdí.

Zdejší opoziční zastupitelé podle jejich nedávných vyjádření ale smýšlí podobně jako „Vox populi“ a i někteří z místních politiků „čují“ dokonce špínu. „Podmínky výběrka jsou šity na míru konkrétnímu zájemci. Někdo se snaží ziskovoua finančně zdravou nemocnici darovat někomu zadarmo a získat za to potenciálně nějakou provizi,“ prohlásil před měsícem Petr Urbánek (ANO) na krajském zastupitelstvu v Ústí n. L.

Proti domněnkám, že z prodeje nemocnice soukromníkovi může někdo něco mít, se už dříve ohradil starosta Ladislav Chlupáč. „V Litoměřicích jsem se narodil a žiju tam dost dlouho na to, aby mě napadla nějaká pitomost, která je mi třeba podsouvána. Jsem poslední z těch, kdo by o něčem podobném přemýšlel,“ prohlásilv polovině měsíce.

Předběžná dohoda? Prý neexistuje

Jednoznačně se od „drbů“ distancuje i Krejza. „Žádná předběžná dohoda nikoho z ODS s nějakou soukromou firmou neexistuje!“ tvrdí místostarosta. Připomíná, že kritéria pro kupce byla jednoznačná. „Kvalifikujte se velikostí a odborně a nabídněte cenu. Pak by se muselo samozřejmě zvážit, jestli se nabídka přijme, nebo ne. Poslední krok by udělali zastupitelé na základě doporučení hodnotící komise, ve které by měli svého zástupce zaměstnanci nemocnice a všechny politické subjekty.“

Podezření na korupční jednání některých radních nemají pouze aktivní politici. V uplynulých dnech podal trestní oznámení na vedení města i nemocnice bývalý zastupitel Jaroslav Tvrdík. „Případem se zabýváme,“ potvrdila mluvčí policie Šárka Poláčková.

Krejza v rozhovoru uvnitř Týdeníku Litoměřicko rozporuje dřívější tvrzení, že největší problém jsou peníze nemocnici od města. To prý spíš hrozba odchodu lékařů. Mezitím už ale radní učinili kroky potvrzující to první: s odůvodněním vytváření rezerv kvůli očekávaným investicím do nemocnice v příštím roce zrušili zadávací řízení na multifunkční halu na Zahradě Čech a vyzvali šéfy příspěvkovek a subjektů dotovaných z rozpočtu města k přípravě úsporných opatření.