Zdeněk Plachý dnes 16:00

Prodej oblíbených lesních borůvek už je v Česku v plném proudu a nabídky se k zákazníkům jen hrnou. Lidé by si však při nákupu měli dát pozor, aby skutečně dostali to, co si zaplatí. Respektive správné množství. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje před prodejem na litry.