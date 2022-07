DÚKapka je mobilní aplikace zaměřená na efektivní kupování lístků na spoje hromadné dopravy v rámci celého Ústeckého kraje. Zároveň zprostředkovává informace o zpoždění a vychází levněji než přímá koupě u pokladny. Její výhodou je, že má platit u všech dopravců. Je tedy jedno, zda jedete Českými drahami z Ústí do Roudnice nad Labem, Regiojetem do Litoměřic, autobusem do Tiských stěn nebo přívozem z Hřenska do Schöny. Přesto Deník narazil na výjimku.

Návštěvníci Oparenského údolí si často prodlouží výlet do Velkých Žernosek, kde je možné navázat na cyklotrasu vedoucí přes Ústí nad Labem až do Děčína. Ovšem právě v úseku přívozu mezi Malými a Velkými Žernoseky zvýhodněná jízdenka zatím zavedená není. Na lodi je nutno platit v hotovosti, převozník není vybavený potřebným terminálem, který by kód o zaplacení jízdenky z mobilního telefonu ověřil.

„O zavedení přívozu do systému DÚKapka se jednalo. Nicméně k finálnímu zařazení přívozu do systému zatím nedošlo. Jakmile se s Ústeckým krajem domluvíme, obratem tuhle informaci zveřejníme na svých webových stránkách,“ komentovala aktuální situaci Dana Vyhnálková, radní z Malých Žernosek. Právě obec Malé Žernoseky má provoz přívozu ve své gesci.

Aktuální jízdné přívozu mezi Malými a Velkými Žernoseky je 25 korun pro dospělého, 15 korun pro mládež do 18 let, 15 korun pro důchodce nad 65 let a 5 korun za psa, kočárek či objemnější předmět nad 60 cm. Přívoz je po opravě lodního motoru už opět v provozu, poslední jízda je denně v 19.30.

Do Schöny za polovic

Na rozdíl od žernoseckého přívozu je do aplikace zahrnuta lodní doprava přes česko-německou hranici mezi Schönou a Hřenskem. V ní si lístek zakoupíte za pouhých 22,50 koruny, zatímco koupě přímo na přívozu vyjde dospělého na 40 Kč a dítě či kolo na 30 Kč. „Je to skvělý spoj, využíváme ho často. Na jedné straně je cyklostezka a na druhé levnější pivo,“ řekl Martin Plachý, cyklista z Děčínska. „O té aplikaci jsem ale neslyšel, zatím platíme plné jízdné,“ dodal Plachý.

Ovšem v tomto konkrétním případě by Martin Plachý narazil na jedno z omezení. Aplikace neumožňuje koupi jízdenky na jízdní kolo. „V DÚK nelze rezervovat přepravní místo pro kolo a není tedy možné zajistit, že po aktivaci jízdenky "KOLO" by bylo kolo přepraveno,“ stojí na webových stránkách aplikace DUKapka.