Náhradní lodní doprava vyjde ale Ústecký kraj podstatně dráž, než plánoval. Zatímco při vypsání soutěže odhadoval náklady na 11,9 milionu korun, konečná cena je 41,67 milionu korun. To činí zhruba 4800 korun za hodinu fungování přívozu.

Zakázku získala společnost Pražské Benátky, která byla v soutěži nakonec jediná. Firma ve svém vyjádření uvedla, že provoz vyžaduje nasazení tří směn a jde o vybudování služby „na zelené louce“. Cenu vysvětluje i tím, že si musí loď sami naprojektovat a postavit, protože trh nových převozních lodí neexistuje. „Termín, ve kterém má poskytování služby začít, je velmi napjatý,“ uvedla firma v prohlášení.

Mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková potvrdila, že kvůli vysoké ceně na kraji uvažovali o tom, že zakázku zruší. „Nakonec se ale rada přiklonila k tomu přívoz objednat vzhledem k nedostatku času a nutnosti zajištění náhradní dopravy v místě. Rozpočet odboru dopravy bude muset být navýšen, plánovaná rozpočtová opatření s tím počítají,“ dodala Fraňková.

Zavře na sedm měsíců

Rekonstrukce mostu ve Štětí vyjde na 197 milionů korun. Během opravy nebude most přístupný autům ani pěším, prvních sedm měsíců ani vlakům na vlečku do papíren MONDI. Očekávaný konec úplné uzavírky je 30. června 2020.

Kvůli uzavírce mostu a s ní spojeným dopravním opatřením dojde i k úpravě jízdních řádů autobusových regionálních linek 625, 633, 634, 635 a 672. Dopravní společnost Ústeckého kraje také zavádí nové dočasné linky: 639 Štětí – Hoštka, která poslouží k propojení s linkou 635, a okružní 675 Roudnice n. L. – Krabčice – Bechlín – Hněvice – Předonín – Dobříň – Roudnice n. L.

V souvislosti s rekonstrukcí upozorňuje policie na možné dopravní komplikace nejen v okolí Štětí, ale i v okolí Roudnice. „Objízdné trasy stanoveny nejsou, ale na příjezdových trasách u křižovatek a důležitých sjezdech budou informativní tabule, které řidiče na uzavírku mostu upozorní,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Problém pro náklaďáky

Problémy mohou mít hlavně řidiči nákladních vozidel, kteří z důvodu omezení tonáže mostu v Roudnici n. L. (7,5 tuny), budou muset použít most v Litoměřicích nebo Mělníku.

Kompletní uzavírka mostu je pro jeho rekonstrukci nevyhnutelná. „S ohledem na jeho šířkové uspořádání nebylo možné, aby rekonstrukce probíhala po etapách,“ vysvětlila mluvčí zhotovitele, společnosti STRABAG, Edita Novotná. Kromě toho, že je most příliš úzký, je důvodem i to, že je na něm železniční vlečka do areálu papíren.

Zahájení stavby a kompletní odstavení mostu pro všechny druhy dopravy včetně pěší je naplánováno na 1. dubna. „Stavební firma hodlá záměrně začít co nejdříve, aby se všechny klíčové práce odehrály v klimaticky příznivých podmínkách. Tedy od jara do podzimu,“ informoval místostarosta Štětí Miroslav Andrt.