Přívoz přes řeku Labe, který spojuje Malé a Velké Žernoseky, vyjede v pátek 1. května.

Žernosecký přívoz. | Foto: Deník/Karel Pech

Přívoz bude jezdit zatím od čtvrtka do neděle, vždy od 9 do 19 hodin. Provoz přívozu i areálu se bude řídit přísnými hygienickými opatřeními, která budou platit jak pro cestující, tak i obsluhu. Na plavidle bude moci být během maximálně deset lidí. Několik dní už funguje také přívoz přes Labe mezi Lovosicemi a Píšťany. Jezdí s omezenou kapacitou 6 osob, a to každý den od 8 do 20 hodin.