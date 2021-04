Přívozní loď Tramín s kapacitou pro dvanáct lidí, která přes řeku Labe spojuje Lovosice s Píšťany, vyplula do nové sezony.

Loď Tramín na přívozu mezi Lovosicemi a Píšťany na archivním snímku. | Foto: Deník/Karel Pech

V Lovosicích na přívoz mohou cestující nastoupit v prostoru rozhledny U Zámečku. Na zhruba dvousetmetrovou plavbu se přívoz bude až do září vydávat od pondělí do neděle v půlhodinových intervalech, vždy od 8 do 20 hodin.