Přívoz mezi Lovosicemi a Píšťany je už v provozu, jezdí každý den

Přívozní loď Tramín, která přes řeku Labe spojuje Lovosice a Píšťany, je po zimní pauze opět v provozu. Plavidlo s kapacitou pro dvanáct cestujících bude v provozu po celý týden, od pondělí do neděle, vždy od 8 do 20 hodin. Jezdit bude až do září v půlhodinových intervalech a v případě potřeby stále.

Spuštění lovosického přívozu na Labe. Archivní foto | Foto: Radim Tuček

Přívozem je možné přepravit také jízdní kolo nebo kočárek. Na Litoměřicku už se začátkem dubna sezonu zahájil také přívoz mezi Nučničkami a Nučnicí. Také tady je možnost přepravy kol i kočárků. Třetí přívoz, který spojuje Malé a Velké Žernoseky, vyplouvá obvykle až v květnu.