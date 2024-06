Lovosice musely před sezonou řešit nepříjemnou situaci. „Celá léta všechny náležitosti okolo přívozu řešil Standa Svoboda, budiž mu země lehká. Následné dědické řízení, získání všech potřebných souhlasů, koncese a tak dále zabralo pořádnou porci času a úsilí,“ uvedli představitelé Lovosic na oficiálním facebookovém účtu města s tím, že provoz přívozu mají nyní pod palcem Technické služby města Lovosice.

„Tramín je v perfektním stavu a už se těší na své první letošní návštěvníky,“ ujistila lovosická radnice.

Kdy jezdí přívoz mezi Lovosicemi a Píšťany

Červen

pátek–neděle od 9.00 do 19.00

Červenec a srpen

pondělí-neděle od 9.00 do 19.00

Cena

děti do 6 let – zdarma

děti od 6 let do 15 let - 20 korun

dospělí - 30 korun

kolo, kočárek a pes s košíkem – 10 korun

ZTP, Senioři – 20 korun

Platit se dá pouze v hotovosti.

Zdroj: MÚ Lovosice