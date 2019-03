Nedlouho po úspěšných volbách ODS mění směr. Podle zápisu z městské rady, kterou modří ovládají, cílí město k prodeji nemocnice. Záměr, který jí před volbami přisuzovali političtí konkurenti, přitom tehdy ODS razantně popírala. To bylo ještě v běhu koncesní řízení na pacht nemocnice na 20 let. V zápise z rady, která se konala 11. března, se píše o požadavku na rozpracování varianty prodeje 100 procent akcií Nemocnice Litoměřice partnerovi i vypracování znaleckého posudku na ocenění těchto akcií.

Nenápadný bod v zápise zveřejněném na úřední desce vzbudil ve městě rozruch. Ozvala se i strana, která se z posledních voleb nedokázala dostat do zastupitelstva. „Nevšimli jsme si, že by ve svém programu v komunálních volbách měla ODS privatizaci fungující nemocnice v Litoměřicích. Možná je škoda, že neodkryla své karty včas, volby by asi dopadly jinak,“ uvedla na Facebooku litoměřická SPD.

Okamurovci naráží na opakované teze litoměřické ODS o zaručeném neprodávání nemocnice během kampaně před komunálními, ale i senátními volbami, které se konaly loni v říjnu. „To, že ve spojení s nemocnicí užívá slovo privatizace, je naprosto zcestné,“ reagoval v srpnu starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč na předvolební kampaň jeho konkurenta v senátních volbách Davida Ratha.

Rath tvrdil, že „je tu potichu připravována privatizace nemocnice zdejším panem starostou a zdejší ódéeskou.“ Loni v červnu Chlupáč uklidňoval lidi obávající se prodeje nemocnice. „Obavy lidí vycházejí ze zkreslených nebo dokonce nepravdivých informací typu, že se nemocnice prodává. Jak stále dokola opakujeme, nemocnici nechceme privatizovat,“ uvedl lídr litoměřické ODS.

Prodej nebo pacht

O privatizaci nemocnice ale prý není řeč ani nyní. „Po převodu akcií novému majiteli bude právní situace stejná jako po uzavření pachtovní smlouvy. Město zůstane majitelem pozemků a budov a o potřebné zdravotnické vybavení, smlouvy a zaměstnance se postará strategický partner,“ řekl místostarosta Karel Krejza. O tom, kdo jím konkrétně bude a za jakou částku, prý rozhodnou znalecké posudky a nakonec zastupitelé.

Cíl údajně zůstává stejný, tedy zajistit i do budoucna stabilitu nemocnice, zvyšující se úroveň zdravotní péče a kvalitní podmínky pro zaměstnance.

ODS má v radě města 6 hlasů z 9. Jeden hlas má i Václav Červín ze sdružení Sport a zdraví. To šlo do posledních voleb s tezí dalšího udržení nemocnice v majetku města. „Na poslední radě jsem nebyl, nevím, jaká se tam rozpoutala diskuze. Na té tezi za nás ale trvám a budu ji nadále prosazovat,“ ujistil Červín.

Ve střehu jsou Piráti, kteří po volbách skončili v opozici. „Návrh sledujeme a v případě pochybností o procesu budeme činit příslušné kroky. Rada musí transparentně zdůvodnit svůj postup,“ uvedl pirátský zastupitel Aleš Stibal.

Podle vedení města nemocnice s celookresní spádovostí představuje pro Litoměřice enormní ekonomickou zátěž. „Už potřetí na mzdy přispíváme zhruba 15 milionů,“ vyčíslil loni v prosinci Krejza poté, co skončilo fiaskem koncesní řízení, jímž se město snažilo pro nákladné zařízení získat strategického partnera.

Koncesní řízení kvůli nedostatkům v jeho kvalifikační fázi zarazil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a to i přes podaný rozklad. „Zákon zadavateli jasně stanovuje povinnost prodloužit lhůtu v případě změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení,“ vysvětlil výhrady antimonopolního úřadu jeho předseda Petr Rafaj.