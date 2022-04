Toho zvláštního mostu mezi Prackovicemi a Libochovany si nejde nevšimnout. A to ať už jedete z Litoměřic nebo Lovosic do Ústí vlakem, po silnici nebo po řece. Přes dvě stě metrů dlouhé potrubí zavěšené dvacet metrů nad hladinou přivádí do krajského města pitnou vodu. Dřív vedly na akvaduktu dva výrazně modré řady. Ty teď vyměnila Severočeská vodárenská společnost (SVS) za jeden nový stříbrný. Padesátiletý vodovod byl totiž ve špatném stavu. „Zejména kvůli korozi, která se začínala projevovat poruchami,“ popsal Mario Böhme, mluvčí společnosti. Navíc stopy armaturních komor na obou stranách břehu řeky vykazovaly silnou degradaci betonu včetně koroze obnažené výztuže. „Proto SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 231,6 metru,“ uvedl Bronislav Špičák, generální ředitel společnosti.

Akvadukt přes Labe prochází opravou. Ve výšce se dělníci bez jištění neobejdou

Stavba navázala na už dokončenou rekonstrukci přivaděče mezi Michalovicemi a Libochovany na Litoměřicku. Při té vodaři vyměnili původní ocelový přivaděč za nový litinový v délce přesahující 6 tisíc metrů. Pro nový přivaděč nad Labem použili stavaři potrubí z oceli s cementovou výstelkou a vnější tepelnou izolací a oplechováním. „Vertikální části potrubí do armaturních komor jsou z nerezové oceli,“ popsal Böhme s tím, že se potrubí instalovalo do středu mostní konstrukce. Vodaři na akvaduktu nově zřídili revizní lávku z každé strany. Zároveň rekonstruovali obě armaturní komory. Stávající degradované stropní konstrukce vybourali a nahradili novými stropy. Pokud by přišly povodně, komory by se uměle zatápěly tak, aby je tlak vody nevytrhl ze země.

Špičkový fotograf vystavuje v ústecké nemocnici. Koupí díla podpoříte Emergency

Náročnou stavbu zahájili loni v únoru. Její součástí byla výrobní dokumentace, výpočty statiky a přípravné práce včetně výroby lávek a podpůrných konstrukcí. Hotovo bylo v prosinci. SVS do stavby investovala přes 30 milionů korun. Zástupci společnosti se novinářům s unikátním stavebním dílem pochlubili ve čtvrtek 7. dubna.