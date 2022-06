S progresivním návrhem uspěla architektka Marcela Steinbachová a její tým Skupina v soutěži, kterou vypsal terezínský památník na rekonstrukci muzea ghetta. „Opičárna“, hnus“, „peklo“, měli hned jasno lidé na facebooku Litoměřického deníku. Architekti odmítají, že by jim šlo o to zanechat po sobě nějaký umělecký „pomníček“ bez ohledu na místo, kde má budova stát. Naopak, za tím, proč má být právě v Terezíně, je podle nich hodně přemýšlení mnoha odborníků.

Marcela Steinbachová připouští, že jde o moderní, současný tvar. „Ale že jde o současnou architekturu, automaticky neznamená, že by byla arogantní,“ dodává architektka. Při hledání podoby novostavby architekti vycházeli z analýzy místa a zdrojů z archivu muzea. Volně se inspirovali ilustrací mladého vězně ghetta Petra Ginze. Ten v představách i v kresbách rád unikal do fantazií. Což byl v realitě ghetta jeden z klíčů, jak přežít každý den. Tvar budovy směřující vzhůru má vyjadřovat naději člověka v kritické situaci. Na návrhu se podílel i americký architekt Steven Holl, který je podepsaný pod soukromými a veřejnými budovami po celém světě. Včetně obdivovaných Muzea moderního umění v Helsinkách nebo haly americké univerzity MIT.

To bude krása! U muzea ghetta postaví zářící věž. Bude to maják naděje, věří

V týmu se Steinbachovou byl i kurátor David Korecký. Ten připomíná, že kritizované převýšení nad obytnou zástavbou je obvyklé například u kostela, pošty, divadla nebo radnice. „Je to upozornění, že jde o stavbu veřejného významu, výjimečný bod historie,“ říká kurátor s tím, že i veřejné stavby běžně používají zelenou zoxidovanou měď a transparentní sklo. Podle kurátora má průhlednost stavby svou symboliku. „Není to hrad, zámek nebo pevnost. Materiál zve lidi dovnitř, říká, jsem tu pro vás,“ vysvětluje Korecký. A vyzdvihuje, že památník do přístavby nechce pozvat jen platící turisty. Tady totiž ještě nemají být turnikety a budou se tu moct setkávat i místní. Ti také bez placení projdou do kavárny muzea.

Sedmičlenná komise návrh jednomyslně vybrala jako vítězný. Organizátor soutěže Igor Kovačevič bere postřehy lidí na facebooku Litoměřického deníku vážně. A je o nich připraven spolu s architekty mluvit na diskusi, plánované v Terezíně. „Nakonec se to bude líbit,“ je přesvědčen Kovačevič. A připomíná tři a půl tisíce stránek výtek proti Tančícímu domu v Praze. „Lidé protestovali, jak to ničí tradice, jaký je to McDonald‘s. A teď se u toho všichni fotí. Jsme na začátku podobného příběhu pro Terezín,“ ujišťuje Kovačevič.

Přístavba ochrání muzeum před rušnou silnicí

Lidem, kteří o novostavbě diskutovali na facebooku pod naším článkem, vadí necitlivost přístupu k sídlu muzea, ke staré škole. Nová přístavba má ale nahradit jen tmavou prosklenou dostavbu z 80. let. Samotné školy, která projde velmi citlivou opravou, se novostavba prakticky nedotkne. Naopak ji ochrání od hluku a prachu dopravně frekventované Pražské ulice. Počítá se i se zvelebením přilehlého parku Terezínských dětí, Jiráskových sadů a s opravou přilehlých chodníků. I s navrácením kašny do předzahrady muzea, která tam bývala původně.

V Terezíně už léta zkoumají genocidu. Teď se stěhují z kasáren do Wieserova domu

V odborných kruzích návrh Marcely Steinbachové a Skupiny zaznamenal kladnou odezvu. Památník ale s vítěznými architekty ještě nepodepsal smlouvu. „Jsme teprve na začátku celého procesu, ve fázi architektonické studie,“ popisuje Steinbachová. Po jednání s investorem, zástupci památkové péče, hygieniky, hasiči a dalšími orgány ve studiu návrh dopracují, aby získal sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení. Plánem památníku je mít už za tři roky postaveno. „Může se to zaseknout z různých důvodů. Ale v zásadě se to dá stihnout,“ odhaduje Kovačevič.

Bianko šek od památkářů zatím projekt nemá

Lidé v některých komentářích kroutí hlavou nad tím, že by něco podobného mohlo projít přes památkáře v Terezíně. Když místní mají sami problém prosadit si ve městě se specifickou pevnostní architekturou a historií plastová okna nebo solární panel. „Památkáři to viděli a zatím nevydali bianko šek, že přesně toto tam bude stát,“ popisuje Kovačevič. „Počítáme s tím, že celý proces ovlivňují různé vyhlášky a požadavky a s dotčenými orgány budeme hledat optimální řešení,“ dodává Steinbachová.

A že jiné budovy v Terezíně chátrají a tady se mají nalít desítky milionů z veřejného rozpočtu do extravagantní novostavby? „Že jeden dům padá, není důvod, abychom jiný neopravovali,“ reaguje Korecký. „Památník a ministerstvo kultury jako jeho zřizovatele by lidé neměli kritizovat, že chtějí něco ve městě posunout a vylepšit. Sami spíš mohou usilovat o to, aby se ve městě opravily další objekty,“ dodává kurátor.

A to s tím, že investice na rekonstrukci muzea ghetta jde z ministerstva kultury. A není tedy v rozporu s investicemi města, které je například zodpovědné za opravy chodníků či vybraných domů.