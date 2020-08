Ředitelství vodních cest (ŘVC) modernizovalo veřejný můstek pro lodní dopravu v ústeckém Vaňově. Obdobný můstek s plachtou v designu ateliéru architekta Patrika Kotase slouží už sedm let v centru krajské metropole. Vaňov trval pět měsíců a stál víc než pět milionů. Státní organizace chystá i další velké investice na Dolním Labi. Aby to všechno ale mělo skutečně smysl, lidé z ŘVC se „modlí“ za vodní stupeň Děčín. Ten se ale nelíbí lidem myslícím na přírodu.

Symbolickou pásku k novému můstku přestřihli v pátek 28. srpna i za přítomnosti ústeckého primátora Petra Nedvědického (ANO) a hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM). Právě ten zrekapituloval, že Ústecký kraj objednává v regionu dopravu železniční i autobusovou a také vodní. „Labe byla historicky vždy vodní cesta, po které jezdí lodě a převáží se tu náklad. Do budoucna bych si moc přál, aby se podařilo realizovat alespoň jeden vodní stupeň Děčín. Aby lodě nejezdily jen k ústeckým zdymadlům,“ řekl Bubeníček. Na jeho přání reagoval chvíli poté ředitel ŘVC Lubomír Fojtů. „Intenzivně na tom pracujeme. Ještě chvilku to potrvá, ale věřím, že se nám plavební stupeň Děčín podaří dostavět,“ ujistil Fojtů.

Na stavbu můstku ve Vaňově příští rok naváže ve spolupráci s městem Ústí nad Labem modernizace zastávky. Ba přímo výstavba bezbariérového autobusového terminálu. Můstek bude napojen i na elektřinu a vodu. Letos ještě v regionu chtějí lidé z ŘVC zahájit čtyři podobné stavby jako ve Vaňově, a to ve Hřensku, v Brné u Ústí, ve Štětí a v Roudnici nad Labem. „Tato přístaviště by měla doplnit infrastrukturu pro neustále se rozvíjející vodní dopravu, zejména osobní,“ přiblížil Fojtů s tím, že v plánu je v Roudnici i servisní centrum. Vůbec první plnohodnotné v České republice.

Za děčínský vodní stupeň se na pátečním setkání postavil i ředitel odboru vodní dopravy na ministerstvu dopravy Evžen Vydra. „Jednou z priorit našeho rezortu je, aby se Děčín realizoval,“ prohlásil ředitel.

Přistát mohou i stometrové lodě

Nový přístavní můstek šířky 4 metry a délky 10 metrů v ústeckém Vaňově má konstrukci, která byla převzata z můstků užívaných v SRN i pro největší osobní lodě. „Přístupová lávka šířky 1,5 metru umožní bezpečný nástup a výstup cestujících včetně osob na vozíku a s dětskými kočárky z různých druhů osobních lodí délky až 110 metrů,“ uvádí Ředitelství vodních cest.

Stavbu ve Vaňově s povděkem kvitoval i ředitel pobočky Děčín Státní plavební správy Martin Klein. „Vůdci osobních lodí určitě přivítají, že mají vysoký moderní můstek, ke kterému se dobře přistává,“ řekl Klein s tím, že provozní řád přístaviště tu umožní i stání malých plavidel. Pokud tu nebude osobní loď.

Linky lodní dopravy pro Dopravu Ústeckého kraje zajišťuje Labská plavební společnost (LPS). „Toto přístaviště je přístavištěm 21. století,“ chválil si šéf LPS Martin Komrska a vypočítal, že na linkách odbaví přes 15 tisíc cestujících ročně. Nadšený z nového můstku byl i projektant z firmy Provod Jan Skalický. „Po šesti letech se staví další přístavní infrastruktura na českých vodách,“ byl rád Skalický.

Ten připomněl, že na Dolním Labi probíhala uplynulá výstavba prvních přístavních můstků v roce 2012-13. „Během jednotek let tady na Dolním Labi, kde je tradice plavby jednoznačně největší, vznikne ukázkový úsek, který bude obsahovat přístaviště pro osobní plavbu i rekreační jako v Zálezlech, ale třeba také zapuštěný bazénový přístav, který bude v Malých Žernosekách,“ řekl projektant s tím, že úprava nehostinného vaňovského přístavu je další díl do této mozaiky. „Bude tu absolutně plnohodnotná funkční vodní cesta plná infrastruktury jako nikde jinde. Ani na Baťáku, ani na Vltavě. Ale ta celá cesta je deklasovaná chybějícím vodním stupněm Děčín,“ posteskl si Skalický.

S vodním stupněm v Děčíně mají dlouhodobě problém lidé, kteří se věnují ochraně přírody. „Labe je tak jedinečné, že alternativu na jiné řece není možné najít. Ve stanovisku České zemědělské univerzity bylo konstatováno, že Labe je ekosystém velké řeky, která má od Střekova ke státní hranici a dále do Německa přírodě blízký charakter a funguje tam přirozená dynamika,“ zmínili nedávno ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda a jeho zástupce a ředitel sekce ochrany přírody Handrij Härtel o stanovisku ke koncepci vodní dopravy ČR, která zahrnuje i plavební stupeň Děčín.

Přístaviště v Ústí nad Labem Vaňově už pátou sezonu využívá lodní doprava zařazená do systému Doprava Ústeckého kraje, a to od dubna do října. „Zastavují zde lodě, které jedou z Ústí do Litoměřic a Roudnice, nebo i na mimořádných plavbách až do Mělníka,“ shrnul vedoucí oddělení dopravní obslužnosti na ústeckém krajském úřadu Jakub Jeřábek s tím, že pokud je pod jezem v Ústí nedostatek vody, začíná nebo končí se právě ve Vaňově. „Tady je dost vody vždycky, nacházíme se nad malou vodní nádrží Střekov,“ připomněl Jeřábek.

Co Ředitelství vodních cest chystá na Labi



Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží:

Plovoucí přístavní molo pro malá plavidla, připojení na elektrickou energii a vodu, kapacita 2–4 plavidla.



Přístaviště Ústí nad Labem – Brná:

Plovoucí přístavní molo pro malá plavidla, připojení na elektrickou energii a vodu, kapacita 12 plavidel.



Přístaviště Roudnice nad Labem:

Pevné přístavní molo pro malá plavidla, připojení na elektrickou energii a vodu, kapacita 15 plavidel.



Přístaviště Štětí:

Pevné přístavní molo pro malá plavidla, připojení na elektrickou energii, kapacita 12 plavidel.