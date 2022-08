Iveta Ptáčníková má dva kluky. Oba navštěvují dva kroužky, jeden sportovní, druhý zaměřený na tvůrčí činnost. „Když se ty platby za kroužky sečtou, je to znát. Jeden stojí pár stovek, ale čtyři, to už je poznat. Zvlášť když teď vše zdražuje. Nějaká podpora by se určitě hodila, ale doteď jsme si vždycky poradili a snad poradíme i dál. Nechceme synům kroužky ukončovat, peníze budeme muset ušetřit jinde,“ říká matka ze Žatce.

Podobně uvažuje také Lenka Kosíková z Mostu. „Děti určitě neošidíme. Kroužky stojí kolem tisícovky ročně, to naštěstí není tolik. Mám syna a dceru, každý chodí na jeden kroužek. Pokud by to bylo levnější, určitě bych se nezlobila. Ale peníze na to najdeme,“ konstatuje.

Radnice v Ústeckém kraji ale přímé podpory rodičům nechystají. „Rodičům na kroužky nepřispíváme a ani o tom v současné době neuvažujeme,“ potvrzuje žatecký místostarosta Radim Laibl.

Jedním dechem ale dodává, že město podporuje výraznými dotacemi sportovní kluby a pořadatele kroužků. Hradí část jejich nákladů, ti pak mohou rodičům nabídnout nižší ceny. „Tím, že město finančně podporuje jednotlivé oddíly a zřizovatele volnočasových aktivit, mohou ti následně ponížit výši příspěvků od rodičů,“ vysvětluje Laibl.

Bez přímé podpory

Stejně je na tom Ústí nad Labem nebo Jirkov. Také tam přímo rodičům příspěvky nevyplácí, ani o tom neuvažují, výrazně ale dotačními programy podporují organizace, které je provozují. Podporují také tamní domovy dětí a mládeže (DDM) a podobné organizace, které dětské kroužky nabízí.

„V současné době město nepřispívá rodičům na kroužky dětí. Město ale v podobě dotací podporuje chod organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami,“ přidává se také Romana Silvarová z děčínského magistrátu.

„Kadaň poskytuje DDM Šuplík tak velký rozpočet, aby naše zařízení nemuselo vybírat peníze ve větší míře z kapes rodičů. Celoroční poplatek za kroužek v našem domě dětí a mládeže činí pouhých 500 korun,“ sděluje také starosta Kadaně Jiří Kulhánek.

Podobné odpovědi zní také z Rumburku, Varnsdorfu nebo Chomutova. „Máme pro podporu volnočasových aktivit dětí zvolen jiný model než je přímý příspěvek rodičům. Provozujeme Středisko volného času Domeček, kde je nabídka nepřeberného množství aktivit pro děti, cena jednotlivých kroužků vychází na symbolických 170 korun za měsíc,“ uvádí mluvčí Chomutova Marie Heřmanová.

Litoměřice jsou výjimkou

Výjimkou jsou v Ústeckém kraji Litoměřice. Ale ani tam nejde o plošně vyplácený příspěvek, navíc se s ním nezačalo letos, ale už před několika lety. „Přispíváme z rozpočtu na kroužky dětí ze sociálně znevýhodněných rodin již několik let. Maximálně jde o částku 1 500 korun za rok,” říká vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Andrea Křížová. Rodiče, kteří jsou ve špatné finanční situaci, mohou o podporu požádat prostřednictvím ředitelů škol.

Také v Litoměřicích ale hlavně posílají peníze do umělecké školy a domu dětí a mládeže, platí výraznou část jejich nákladů, kroužky tak mohou být pro všechny děti levnější.

Rodiny, které jsou v tíživé situaci, se mohou o pomoc obrátit také na Úřad práce pro jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci v hmotné nouzi. „Dávku je možné poskytnout i tehdy, když klient nemá dostatek peněz na zaplacení odůvodněných nákladů spojených se vzděláváním nebo zájmovou činností nezaopatřených dětí,“ potvrzuje mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková. Nově mohou rodiče žádat také o mimořádný pětitisícový příspěvek na každé dítě, který nedávno schválila vláda, na portálu ministerstva práce a sociálních věcí.