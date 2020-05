Ani hrozba mnohatisícových pokut neodrazuje některé návštěvníky Chráněné krajinné oblasti Českého středohoří, aby se tu v offroadech či na čtyřkolkách projížděli po cestách a loukách, které jsou domovem řady vzácných rostlin i zvířat. Výsledkem jsou zničené cesty i jejich okolí. Problémem je podle PR manažera LIFE České středohoří Ondřeje Nitsche také rozdělávání ohňů.

„V těchto suchých dnech se stupňuje riziko požárů, které ohrožují vše živé. Nelegální ohniště také svádějí k odhazování odpadků,“ upozornil Nitsch s tím, že někteří návštěvníci za sebou kromě velkého množství nepořádku nechávají také desítky takzvaných kamenných mužíků a ničí naučné tabule.

Jak připomněl Ondřej Nitsch, na celém území CHKO je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně. A také vjíždět motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa k tomu vyhrazená.

Zdůraznil také, že návštěvníky, kteří dodržují běžné zásady chování v krajině, státní ochrana přírody samozřejmě vítá. „Zejména v posledních měsících je vidět, jak je příroda pro lidi důležitá. Vyhledávají ji nejen kvůli jejím krásám, ale i psychické pohodě,“ konstatoval Nitsch. „Pokud někdo chce zkoušet sílu svých terénních aut, motorek a čtyřkolek, měl by využít raději nějaký polygon nebo závodiště k tomu určené. Lesní cesty nejsou stavěny k podobným radovánkám. Středohořské vrchy jsou domovem vzácných druhů. Rostlinám a hmyzu ubližuje rytí kol, ptáky a savce plaší hluk motorů,“ vzkázal Ondřej Nitsch.

Problémy s ničením přírody nejsou lhostejné ani zástupcům některých obcí na území CHKO. Do řešení těchto nešvarů se aktivně zapojily například Hlinná a Malíč u Litoměřic. Starosta Hlinné Martin Ušala popsal, že mu s neukázněnými návštěvníky došla trpělivost. „Na začátku jara k nám přijíždělo velké množství lidí. V jednu chvíli například na louce, kde je to zakázáno, stálo 20 až 30 aut, mnozí z návštěvníků tam začali rozdělávat i ohně. Vytvořili jsme proto informační letáky s pravidly chování v CHKO, které jsme umisťovali za stěrače parkujících aut,“ vylíčil starosta s tím, že to trochu pomohlo, ale někteří předpisy stejně nedodržují.

Terénní auta na vrcholu Hradiště. Foto: Stráž přírody Českého středohoří

Hromady odpadků, které lidé po sobě v okolí Hlinné zanechávají, uklízí obec svépomocí. Neobvyklé nejsou ani nálezy v podobě pneumatik či záchodových mís. Martin Ušala také společně s jednotkou sboru dobrovolných hasičů, jejímž je členem, zorganizovali pravidelné kontroly dotčených míst.

V době největšího náporu přírody chtivých výletníků se Hlinná potýkala také s velkým množstvím aut, která parkovala přímo v obci. Například na trávnících u domů či pod památným stromem. Nezřídka se stávalo, že stojící auta blokovala průjezd pro integrovaný záchranný systém. O osvětu se na Hlinné ve spolupráci s CHKO snaží také pořádáním akce Slavnosti pastvin. Letos jsou naplánované na první zářijovou sobotu a lidé se tam dozvědí řadu informací o tamní přírodě.

Také v Malíči se zvláště na začátku nouzového stavu potýkali s větším množstvím návštěvníků. Motoristé v autech i na čtyřkolkách vjížděli na Bílé stráně či na Knobložku. „Po instalaci zákazové značky a zapáskování možných vjezdů se situace výrazně zlepšila,“ poznamenal starosta Malíče Jindřich Müller a doplnil, že pásky chtějí v nejbližší době nahradit vhodným oplocením, například ze dřeva. Stejně jako v nedaleké Hlinné i v Malíči pravidelně uklízí nepořádek po turistech.

„Velmi nám pomáhají také lidé z Knobložky, kteří lokalitu berou za svou a neukázněným řidičům sami domlouvají,“ doplnil Müller.

Kvůli blízkosti Litoměřic do Malíče jezdila spousta tamních mladých. Ti se nyní podle slov starosty přesunuli k vodárně, která už ale není v katastru vesnice. „Zůstává tam po nich hodně odpadků, bohužel i injekční stříkačky,“ poukázal starosta Malíče.