Litoměřicko - I když je 17. listopad významným dnem v českých dějinách, na Litoměřicku mu mnoho pozornosti věnováno není.

17. listopad. Výročí sametové revoluce. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Vzpomínky na Sametovou revoluci opráší Volné sdružení občanů v Litoměřicích, které se rozhodlo uspořádat veřejné setkání na Mírovém náměstí. Účelem akce ale není pouze zavzpomínat na doby minulé, případně oslavit důležitý milník české historie. Sdružení spíše reflektuje současnou politickou situaci, kterou vidí místy jako nedemokratickou. Během setkání tak hodlají dát najevo, že odkaz 17. listopadu je stále živý a Litoměřice jsou městem, kde má demokracie svoje místo.

Vedení města v letošním roce vzpomene na Sametovou revoluci a oběti válek a komunistických režimů s předstihem, a sice ve středu 16. listopadu. Již tradičně tak učiní v podloubí litoměřické radnice u bronzové pamětní desky, která sem byla instalována k 20. výročí Sametové revoluce.

Naproti tomu město Terezín pojalo sváteční den po svém a místo oslav historie se rozhodlo pro svoje obyvatele uspořádat drakiádu. Lidé tak mohou den volna využít k účasti na kulturní akci, která potěší děti i dospělé.

Pokud by někdo měl dojem, že oslavy v litoměřickém regionu nejsou dostatečné, může se zapojit do celorepublikové výzvy Občanský budíček. Jejím cílem je symbolicky probudit občanskou společnost ze spánku. 17. listopadu by se proto v půl osmé večer měly na mnoha místech České republiky rozezvonit budíky. Čas je zvolen velmi symbolicky, protože přibližně v tuto dobu před sedmadvaceti lety policejní kordon zahradil průvod studentů.

Ve čtvrtek se ale mohou radovat i jedinci, pro které je 17. listopad spíše jen dnem volna. Nový zákon, který nedovoluje ve státní svátek prodej v obchodech jejichž rozloha přesahuje 200 metrů čtverečních totiž pro tento den neplatí. Z dvanácti svátků, které máme v České republice toto nařízení platí jen pro sedm z nich. Zatímco během 28. října byly větší obchody zavřené, 17. listopadu mohou prodejem směle navyšovat svoje zisky. Tento den bude tudíž možné využít také například k nákupu vánočních dárků.

Studenti oslaví demokracii pochodem

Lovosice - Studenti lovosického gymnázia zvou na svou tradiční a oblíbenou akci, kterou se každoročně lovosické gymnázium symbolicky hlásí k oslavě listopadového Dne boje za svobodu a demokracii. Letošní v pořadí již osmnáctý ročník Nočního výstupu na Lovoš se uskuteční již v pátek 18.11. Sraz účastníků je v 18 hodin na lovosickém Václavském náměstí. Na registrované účastníky čeká na vrcholu Lovoše (572 m n.m.) v tamní útulné chatě KČT po výstupu i drobné občerstvení a stylová hudební produkce. „Těšíme se na viděnou. Info také na www.gymlovo.cz," vzkazuje ředitel školy Marek Bušek.