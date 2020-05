Ředitelka Rozmarýnu Zuzana Bendová potvrdila, že zájem rodičů byl v letošním roce velký. „Místa na příměstské tábory byla obsazena během jediného dne. Rádi bychom vyhověli všem zájemcům, jsme ale limitováni prostory i počtem zaměstnanců,“ vysvětlila Bendová, proč nelze uspokojit všechny žadatele.

V příštích dnech budou ještě v Rozmarýnu ladit program už naplánovaných táborů. „Podle podmínek ministerstva zdravotnictví totiž nesmíme s dětmi například na koupaliště nebo vyrazit na výlet hromadnou dopravou,“ doplnila ředitelka.

Příměstské tábory v Litoměřicích nabízejí i další subjekty. Jedním z nich je i Divadlo K. H. Máchy, které vypsalo dva pětidenní termíny, rozdělené dle věkových kategorií. Děti od 7 do 9 let se mohou hlásit na červencový termín, ti starší od 10 do 13 let pak mohou navštívit tábor v srpnu. Program, při kterém si účastníci osvojí herecké dovednosti, zajišťují odborní lektoři a skončí představením pro veřejnost.

„Našim cílem je, aby děti v divadle prožily nezapomenutelné prázdninové chvíle a zároveň se přiučily něčemu novému,“ vysvětlila vedoucí divadla Tereza Rozmarová a doplnila, že místa na oba turnusy jsou ještě volná. Pětidenní tábor bude probíhat přímo v divadle vždy od 8:30 do 16 hodin.

Příměstský letní tábor s názvem Za příběhy kolem světa pořádá od 13. do 17. července také litoměřická knihovna K. H. Máchy. Bude zaměřen na výtvarné, pohybové a relaxační aktivity. Určený je pro skupinu 10 dětí od 7 do 12 let.

Tematické příměstské tábory na celý červenec pro školáky vyhlásil i Dům dětí a mládeže Trend v Roudnici nad Labem. Přihlášky na ně bude možné podávat od pondělí 1. června od 10 hodin. Rodiče mohou svým dětem místa zajistit buď osobně na recepci DDM, nebo telefonicky. „Z důvodu velkého zájmu o tábory není možné přihlašovat dopředu nebo více způsoby, aby byl dodržen pořadník. Přednost na táboře budou mít účastníci kroužků domu dětí a mládeže v tomto školním roce,“ informoval roudnický Trend na svých webových stránkách.

Konání letních příměstských táborů potvrdil také DDM Elko v Lovosicích. Podle jeho ředitelky Venuše Krčmářové byla všechna místa obsazená už během prvních tří dnů od únorového vyhlášení. „Tábory se budou konat pět týdnů od poloviny července do poloviny srpna. Program zřejmě budeme aktualizovat podle aktuální situace,“ doplnila Krčmářová.