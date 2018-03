Přímá volba starosty neláká. Nemá oporu v zákonech, říkají

Litoměřicko /ANKETA/ - Hlavy obcí z Litoměřicka se ke změně zákona staví rezervovaně.

Na podzim se budou v České republice konat komunální volby do zastupitelstev obcí a měst. Noví starostové a primátoři pak při svém zvolení dostanou podobné insignie, jako jsou ty na snímku. Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Poslanci poslali do druhého kola návrh zákona, podle kterého by starosty mohli volit přímo občané. Návrh podala strana SPD.

„Pokud není starosta volen přímo, ve finále se jím může stát někdo, koho lidé ani nevolí, kdo třeba ani nemá dostatek preferenčních hlasů,“ shrnuje stanovisko strany krajský zastupitel za SPD Dominik Hanko z Litoměřic s tím, že je pak starosta zavázán koalici zastupitelstva, ne lidem. „To vidíme jako problém,“ říká Hanko.

Pro navrhovanou změnu však nehoruje žádný ze současných starostů, které Deník oslovil. Většina z nich naopak upozorňuje na patálie, které by z ní mohly plynout. „V současné době s přímou volbou starosty nesouhlasím,“ říká například Ludmila Pafelová, která působí jako starostka Velkých Žernosek už šesté volební období. Podle ní by před touto změnou bylo nutné zajistit mnoho změn v legislativě, v zákonu o obcích i v pravomocích zastupitelstva.

„V současné době by přímá volba starosty znamenala, že by neměl žádnou oporu. Byl by to samostatný článek a jeho spolupráce se zastupitelstvem by byla složitá nebo docela nemožná,“ myslí si Pafelová. „Jaká by byla jeho rozhodovací pravomoc?“ ptá se a sama hned odpovídá: „Žádná, natož pak větší!“ Na takovou změnu podle ní není společnost připravena. „Kdyby nyní byla nastolena přímá volba starosty, přineslo by to mnoho problémů a starosta by byl nefunkční,“ uzavírá Pafelová.

Jak dopadl průzkum v Ústeckém kraji:Souhlasíte, aby byli starostové

voleni přímo občany?

ANO 48 %

NE 52 %



Souhlasíte, aby měli starostové

větší pravomoci?

ANO 61 %

NE 39 %

I další současní lídři obcí, které Deník oslovil, podobně upozorňují především na problematickou pozici přímo zvoleného starosty vzhledem k zastupitelstvu obce. „Může nastat závažný problém, když starosta bude vycházet ze strany, která je v zastupitelstvu v opozici,“ říká starosta Roudnice nad Labem Vladimír Urban.

Petr Medáček, který je už dvacátým rokem starostou Budyně nad Ohří, disponuje zajímavou zkušeností ze zahraničí. Jako zástupce v euroregionu Elbe/Labe se totiž setkává se starosty ze saských měst a obcí, ale také ze Slovenska, kde proces jejich přímé volby funguje. „Tamní starostové hovoří o tom, že je třeba nejprve srovnat legislativu,“ poznamenává Medáček s tím, že podle nich je nutné rozdělit kompetence starosty a zastupitelstva.

ÚPRAVA LEGISLATIVY

„Starosta musí být volen v jiném obsahovém režimu než zastupitelstvo. Může se běžně stát, že jeho partnerem bude zastupitelstvo, které není harmonické s jeho světonázorem, a pokud by nedošlo k oddělení pravomocí, pak by mohlo docházet k neřešitelným problémům. Pokud nedojde k úpravě legislativy, pak si myslím, že by přímá volba spíš věcem veřejným uškodila,“ shrnuje Medáček.

PŘEDVOLEBNÍ SLIBY

Přímé volbě starostů nefandí ani Václav Kovařík, který je druhé období starostou Křešic: „Považuji za logické, že v obci se stane starostou člověk, který vychází díky největšímu počtu preferenčních hlasů z vítězné strany. Naopak za problematické považuji například to, aby tuto funkci vykonával člověk, který se stal na veřejnosti oblíbeným, získal popularitu hezkými sliby nebo kritikou předchůdců během razantní předvolební aktivity,“ je přesvědčený Kovařík.

Podle některých starostů je přímá volba lehce zmanipulovatelná. Jiný úhel pohledu především v menších obcích nabízí starosta Žalhostic Zdeněk Javorek. „Někdy je problém spíš s tím, že starostu nikdo dělat nechce. Spíš se čeká, až to někdo vezme,“ směje se Javorek.