Velké základní školy v Litoměřicích a Roudnici, ale i menší vesnické školy v regionu. To jsou zařízení, která kralují žebříčku dlouhodobé úspěšnosti žáků u přijímaček na střední školy. Výsledky přijímačkové „hitparády“ najdete v boxu na konci článku. Deník se podíval do jedné z nejúspěšnějších škol v Litoměřicích, která je u místního fotbalového stadionu.

Jedním z premiantů Základní školy U Stadionu 4 je 15letý Radim Kačur, který vyniká i ve srovnání s úspěšnými žáky škol v celém Ústeckém kraji. Loni na podzim dostal od společnosti SCIO ocenění za národní testování 9. ročníků za nejlepší výsledek z českého jazyka a ostatních studijních předpokladů a za druhý nejlepší výsledek z matematiky. Radim i přesto zůstává skromný. „V matice jsou u nás ve třídě někteří spolužáci lepší než já,“ říká mladík.

Toho ve škole nejvíc baví dějepis a potom ještě zvládá trénovat atletiku. Pro Radima bude na přihláškách na střední školu první volbou litoměřické Gymnázium J. Jungmanna. Podobně jako pro několik dalších spolužáků z jeho třídy, s nimiž teď každý čtvrtek chodí do provizorního sídla gymnázia v jezuitské koleji na přípravný kurz k přijímačkám. „Je to užitečné. Člověk si zvykne na slovní úlohy a dokáže se v nich rychleji zorientovat,“ pochvaluje si Radim.

Test k přijímačkám na střední školu: Vyzkoušejte si matematiku a český jazyk

Matematiku na ZŠ U Stadionu Radima učí Hana Kodešová. Sympatická pedagožka dodává, že na dubnové přijímačky se deváťáci od ledna důkladně připravují i přímo ve škole. „Abychom vychytali všechny nuance. Zabýváme se třeba i tužkami, které používat, nebo jak se zapisují výsledky. Aby děti nic u přijímaček nezaskočilo,“ líčí učitelka. Podle ní nemusí mít děti na počty vyloženě nadání od Boha, pokud se chtějí dostat na střední školu s maturitou. Stačí pečlivost a vůle mechanicky se naučit, co je potřeba.

Podobně jako v matice to mají nyní deváťáci na ZŠ U Stadionu i v češtině. „Jednu hodinu týdně věnujeme přípravě na přijímací zkoušky,“ říká Radimův češtinář Václav Dycka. Ohledně přípravy jeho svěřenců a kompetencí pedagogů ZŠ U Stadionu nemá vrásky ředitel zařízení. „Nebojím se, že by ti, kdo se chtějí dostat na lepší střední školy s maturitou, nebyli připravení,“ potvrzuje Milan Sluka. „Máme šikovné děti a šikovné učitele, kteří je na to dobře připraví,“ dodává ředitel.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50,00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia.Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

