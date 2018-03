"Přijedu. A zadarmo," slíbil Leoš Mareš účast na maturitním plese

Litoměřice - Středoškoláci jásají. Ples přitom budou mít až za tři roky.

„27. února 2021 budeme mít maturitní ples. Nemohl bys přijet a být naše překvapení?“ Tak zněla otázka šestnáctiletého Joachima Petzolda určená jedné z nejpopulárnějších českých celebrit, Leoši Marešovi. Student prvního ročníku litoměřické hotelové školy si moc šancí na odpověď nedával.

„Poslal jsem mu zprávu na Instagramu. Upřímně jsem ani moc nedoufal, že odpoví,“ řekl Joachim, který Marešovi slíbil více než padesátitisícový honorář, pokud budou dávat každý měsíc žáci třídy bokem padesátikorunu.

„Už teď můžeme začít šetřit. Nevím, jestli by to ale stačilo. Víc dát bohužel nemůžeme, protože musíme šetřit na pronájem a další věci,“ vysvětlil ve vzkazu Joachim.

Obrovské bylo překvapení studentů, když slavný moderátor během vysílání své rádiové show prosbu vyslyšel. Ještě překvapivější však byla samotná odpověď.

„Žádné peníze nechci. Slibuji, že přijedu zadarmo, pokud tedy ještě v roce 2021 budete moje služby chtít,“ vzkázal Mareš z rádia i na svém instagramovém profilu. Radostnou zprávu nezapomněl na sociální síti ještě doplnit hesly „Dobrý příběh“, „Píšem si svůj sen“ nebo „Leoš zadarmo“.

Studenty Mareš poprosil o připomenutí účasti v létě 2020 a podotkl, že Joachimova máma neměla pravdu. Nedávala totiž chlapci moc šancí, že celebrita odpoví.

„Já vím, že máš moc nabídek a máma říkala, že nemám šanci, ale chci to zkusit, za to nic nedám,“ psal mladý student, který o svém úmyslu řekl kromě maminky jen jednomu kamarádovi. „Nechtěl jsem v nich vyvolávat zbytečné naděje, protože jsem opravdu nečekal odpověď. Spolužáci se to dozvěděli až z Facebooku a moc mi děkovali,“ řekl hrdě Petzold.

Slibu od moderátora nemá podle svých slov důvod nevěřit a plesu se společně se svými spolužáky už nemůže dočkat. „Nikoho jiného jsem neoslovoval. Nikdo jiný než Leoš Mareš pro mě není zajímavý, je to můj vzor,“ přiznal student.