Litoměřice - V sobotu 15. června proběhne na Střeleckém ostrově v Litoměřicích v rámci XI. Dne záchranářů Ústeckého kraje nábor nových dárců kostní dřeně.

Dobrovolníci se mohou zapsat od 10 do 16 hodin u stanoviště Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. K registraci se mohou přihlásit zdraví lidé ve věku od 18 do 35 let s váhou vyšší než 50 kg a platností pojištění na území ČR. Při náboru se provádí stěr z ústní sliznice. Není tedy nutné absolvovat odběr krve.