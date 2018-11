Přijďte na pravou kapustnicu. Polévka bude opět pomáhat litoměřické nemocnici

Informační technologie - Informační technologie Administrátor 25 000 Kč

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí ADMINISTRÁTOR IS - JUNIOR. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ADMINISTRÁTOR IS – JUNIOR, Jste fanda oboru IT? Máte zájem o odborný rozvoj a nové příležitosti? Pak hledáme právě Vás., , Zkušenosti oceníme, absolventům ukážeme, jak na to. , , CO BUDE VAŠÍ PRACÍ?, -Administrace (pořízení, instalace, konfigurace, údržba) a evidence HW a SW vybavení firmy, -Správa produktů Microsoft (OS serverů a pracovních stanic, Office, Exchange, SQL, AD DPM atd.) tiskového prostředí a dalších SW, -Správa a údržba infrastruktury IT firmy, -Administrace uživatelů a jejich oprávnění, -Systémová podpora uživatelů a jejich IT požadavků, , CO OČEKÁVÁME MY OD VÁS?, , -Technické vzdělání (SŠ, VŠ)VŠ, SŠ vzdělání technického směru, -Zájem o informační technologie, chuť učit se a rozvíjet se v oboru IT, -Přehled v oblasti HW, -Dílčí znalost Microsoft prostředí výhodou (OS, AD, DNS, DHCP, Hyper-V, SQL, Exchange atd.)., -Znalost komunikačních protokolů a sítí výhodou, -Angličtinu na mírně pokročilé úrovni, zejména pro práci s dokumentací, -Aktivní řidič, -Analytické myšlení, systematičnost, samostatnost, zodpovědnost, pro klientské vystupování, ochotu, komunikativnost.. Pracoviště: Lovochemie, a.s., Terezínská, č.p. 57, 410 02 Lovosice 2. Informace: Libuše Tomanová, +420 416 562 220.