Při návštěvě hřbitova spadla žena do hrobu, vytahovat ji museli hasiči

Reklamační referenti Pracovníci reklamačního a IT oddělení. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: náplň práce reklamace: příprava podkladů pro reklamace, identifikace zakázky, identifikace materiálu, výrobce, základní posouzení reklamace, doplňování dat do interní databáze, kontrola faktur od montážních paret., Náplň práce IT - zadávání jednotlivých produktů do e-shopu, příprava dodavatelských smluv na nové produkty, správa e-shopu, vytváření statistik, dílčí úkoly. , Nabízíme motivující platové ohodnocení, zázemí stabilní společnosti s dlouholetou tradicí a odborné zaškolení., Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem.. Pracoviště: Grimax s.r.o., Kratochvílova, č.p. 2659, 413 01 Roudnice nad Labem. Informace: Ivo Hyšman, +420 724 486 433.