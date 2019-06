Litoměřicko - Zejména starší domy mohou mít vysoké koncentrace radioaktivního prvku.

Ilustrační foto - Vysoký výskyt radonu hrozí hlavně ve starších domech | Foto: Deník / Martin Moštěk

Vlhkost ve sklepě, krovy plné červotoče a radon v pokojích. Na to vše by si měli dát pozor lidé, kteří si chtějí pořídit starší rodinný domek. Nezřídka se totiž stává, že vysněná nemovitost má své „mouchy“, které se objeví až několik let po zabydlení. Ani pak ale není nový majitel bezbranný, za skryté vady totiž může po původním vlastníkovi chtít slevu. Ze zákona na to má pět let od nabytí nemovitosti.