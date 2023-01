Petr BerounskýZdroj: se souhlasem Petra BerounskéhoPetr Berounský, fotograf a znalec Vinnetoua, 66 let

Na rovinu, moc se mi ten výsledek nelíbí, doufal jsem ve větší procentuální rozdíl mezi bývalým estébákem a panem generálem, ale i tak je to dobré. Musíme zmobilizovat všechny síly, aby to za čtrnáct dnů dobře dopadlo. Čtu od rána všechny komentáře k proslovu Andreje Babiše a byl to hnojomet, já k tomu nemám co dodat, není to čistý člověk jako generál Petr Pavel.