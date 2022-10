„Vůbec o tom nevím a ani nemám čas tam jít, musím pro dcerku do školky,“ komentovala informaci o návštěvě prezidenta Zemana mladá maminka bydlící na okraji obce.

„Nejdeme tam, nechceme mít s prezidentem nic společného. Je dobře, že už končí,“ nechal se slyšet manželský pár, který zásadně nesouhlasí s vystupováním Miloše Zemana v prezidentské funkci. Proto raději nechtěli prozradit ani své jméno. „I tak jsme tady za černé ovce,“ shodli se jednohlasně.

Loučení prezidenta Zemana, den druhý. Návštěva Lukavce a chemičky v Děčíně

Ne každý vidí uplynulé prezidentské období tak negativně, ale všichni z oslovených se shodli na tom, že kdyby Ústava připouštěla možnost třetího volebního období, Miloš Zeman by už vhodným kandidátem nebyl. Jako důvod byl občas zmiňován nesouhlas se současným vystupováním v roli prezidenta, ale mnohem častěji lidé upozorňovali na jeho zdravotní stav.

Nevšední událost

Místostarosta obce Lukavec Tomáš Průša byl k prezidentovi mnohem vstřícnější. „Rozhodně jsem rád, že nás navštívil. Já vím, že názory lidí jsou různé, ale pořád jde o prezidenta republiky, a tak vrcholného činitele tady nemáme každý den,“ hodnotil Průša.

Bývalý místostarosta obce Jaroslav Ondráček se naopak na návštěvu těšil a přiznal, že v přímé volbě Miloše Zemana volil. Osobní návštěvu, kdy se prezident setkal s lukaveckými občany, si rozhodně nenechal ujít.

Stejně tak učitelka z místní školky Radka Brožíková je bývalou voličkou současného prezidenta. Jenže podle ní už hlava státu zvládá své povinnosti čím dál hůř. „Poslední rok a něco jsem si myslela, že už to ani nevydrží. Ale půjdeme se s dětmi podívat, ať vidí, jak pan prezident doopravdy vypadá,“ dodala Brožíková.

Místní prezidentovi fandí.Zdroj: Deník/Topi Pigula

„Je to obrovská událost, takže se rozhodně jdu podívat. Sama vím, co to znamená, když člověk fyzicky onemocní. Ale hlava mu pořád slouží perfektně. Přesto už má svůj věk. Přišla chvíle, aby s politikou skončil, je třeba čerstvé krve. Myslím si, že to byl dobrý prezident,“ soudila zase důchodkyně Alena Válková.

Někteří věří, že kdyby to šlo, mohl by i se zdravotním handicapem zvládnout případné další volební období. To si myslí například i Iva Říhová. „Já jsem ho volila a podle mě vždycky věděl, co říká,“ potvrdila svou náklonnost k hlavě státu Říhová.

Podle její kamarádky Jaroslavy Nývltové toho má prezident Zeman v politice hodně za sebou, ale vzhledem k věku a zdravotní kondici si zaslouží odpočinek. S tím souhlasila i Venuše Verešová.

Prezident Zeman dorazil do Ústeckého kraje. Loučí se s politickým životem

„Jsem s ním jako s prezidentem spokojený. Řekne si svůj názor a mluví za lidi, a to jsem obyčejný dělník. Z posledních tří prezidentů je nejlepší,“ usmíval se Jan Vaněk.

Josef Gábor s maminkou Vlastou Gáborovou na setkání s prezidentem zase neměli vůbec čas. „Malujeme, takže si to necháme ujít,“ řekli oba najednou. „On už je to starý pán, už by si měl odpočinout. Ale s některými názory souhlasím. Například s tím, že máme využít vlastní prostředky k tomu, abychom jsme se měli dobře,“ řekl v narážce na současnou energetickou krizi a prodávání českých surovin do zahraničí.