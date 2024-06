Dlouho očekávaná, na několik etap plánovaná rekonstrukce Dlouhé ulice v Litoměřicích a jejích ramen nabírá jasnějších obrysů. V uplynulých dnech se s lidmi z centra města sešli zástupci vodařů a stavařů, aby si vyměnili informace a telefonní čísla. Řešili etapizaci, zásobování, dopravu, parkování a další důležité věci.

Na nové potrubí byl čas, vodovod je z roku 1928, kanalizace dokonce z roku 1909.

Spodní vrstvy Dlouhé ulice čeká v režii správců sítí stavba nových vodovodů a kanalizací a potom stavba plynovodu. Úplně nakonec má přijít přestavba samotné ulice, to už pod taktovkou města. Práce potrvají v úhrnu několik let. Zatímco plynaři ještě nemají vybraného zhotovitele, Severočeské vodovody a kanalizace už vysoutěžily firmu Emvi Pro.

Dělníci a těžká technika se do práce pustí už v srpnu. Až do října má za plné uzavírky trvat stavba na konci Mostecké z ulice Mezibraní. „Budeme rekonstruovat část vodovodního řadu a kanalizace, která odsud teče dolů do čistírny odpadních vod,“ přibližuje stavbyvedoucí Alois Trochta. Pak vodaři přejdou na dolní konec Dlouhé s uzlem do Dominikánské a na protější náměstíčko, kde budou až do prosince.

V zimě 2025 přijde na řadu kanalizace v silnici. „V tu dobu budou oba chodníky průchozí, ale ulice nebude průjezdná,“ upozorňuje Trochta. Ulicí budou dělníci a stroje postupovat v 30 až 50 metrů dlouhých úsecích. Když nové potrubí založí, bude se tam dát zase parkovat. Tato etapa by měla být hotová v červnu 2025. Zbývat pak bude Mostecká a vodovod pod stromy v Dlouhé. Ten se bude kopat asi od srpna do prosince v koordinaci s plynaři.

Kvůli stavbě musí padnout stromy v Dlouhé ulici. Někteří lidé to kritizují. Argumentují tím, že stromy ochlazují ulice o více než 5 stupňů a filtrují vzduch znečištěný oxidem uhličitým. Mezi kritiky je i redaktorka Ivana Myšková, která se do Litoměřic nedávno přestěhovala z Prahy. „Naivně jsem doufala, že uniknu hluku, prachu a nesnesitelně rozpáleným ulicím. Neuniknu,“ mrzí jí teď.

Vodaři oponují zákony. „Nad vodárenským zařízením nesmí být vysázeny žádné stromy,“ konstatuje jednatel Emvi Pro Michal Vlasák. Starosta Radek Löwy dodává, že už když se stromy v Dlouhé v 90. letech sázely, radnice se správcem vodovodů a kanalizací podepsala smlouvu, že když se budou rekonstruovat, město na své náklady alej odstraní. Pokud nenajde pro sítě jiné místo. To se ale nepodařilo.

V Dlouhé ulici nejen že bydlí lidé, ale je tu hned několik maloobchodů a služeb. Místní podnikatelé vyhlížejí několikaleté práce s obavami. Bojí se, že přijdou o tržby a budou mít komplikace při zásobování. Stavbaři jim slibují, že se jim budou snažit vyjít vstříc. Ještě větší obavy než ze sítí ale mají živnostníci možná z plánované rekonstrukce ulice, která má přijít na řadu poslední.

Na setkání s vodaři někteří podnikatelé kritizovali práci vedení města a projektantů například za plánované vodní prvky a zúžení silnice s tím, že na radnici posílali detaily. „Připomínky se předaly projektantovi,“ ujistil starosta.

Mohlo by vás zajímat: To je nádhera. Do zámku v Ploskovicích se vrátila noblesa císařského dvora