Na stole na hejtmanství byly podmínky integrace litoměřické nemocnice do páteřní sítě zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji pod společností Krajská zdravotní. Kraj míní koupit akcie společnosti Nemocnice Litoměřice, nemovitosti má dostat zdarma.

Cenu sta procent akcií určí znalecký posudek, kraj by ji měl splácet osm let. K převodu by mělo dojít v pololetí příštího roku. Podle vedení Litoměřic má bezúplatný převod nemovitostí a úplatný převod akcií nemocnice logiku. „Nemovitosti město bezúplatně dostalo od státu, zatímco do provozu nemocnice mohutně investovalo,“ připomněl místostarosta Karel Krejza.

Krajští radní vyzvali město, aby se zdrželo majetkoprávních změn v nemocnici do jejího ekonomického a právního posouzení. „Takový postup by mohl do budoucna zatížit kraj nebo Krajskou zdravotní nemalými daňovými dopady,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin Klika. O návrhu postupu mají na svých příštích jednáních jednat radní a zastupitelé města i krajští zastupitelé.

Vedení Litoměřic se chce provozování nemocnice zbavit proto, že přespříliš zatěžuje městskou kasu. V nedávném referendu se Litoměřičané jednoznačně vyjádřili pro to, aby zařízení nedostal soukromý subjekt. Podle rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem se má ale úspěšné referendum opakovat, přípravný výbor totiž už dříve napadl jeho termín.

Jedinou možností, jak zjevně nadbytečné referendum nepořádat, je podat kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu. Město vyzvalo zmocněnkyni přípravného výboru referenda, aby se ke stížnosti podpisem připojila. Ta to však odmítla s tím, že v té věci lidé z výboru vyčkají na výzvu soudu o vyjádření ke kasační stížnosti města.